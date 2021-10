Google confirme que Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne viendront pas en Inde en raison de « problèmes d’approvisionnement de la demande mondiale »

Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne seront pas disponibles en Inde.

Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne seront pas disponibles en Inde, a confirmé Google à Financial Express Online. Ceci est en partie dû aux problèmes d’offre de la demande mondiale. La société sera impatiente de lancer les « futurs » appareils Pixel dans le pays, mais à ce jour, l’un de ses produits les plus excitants n’arrivera pas sur le marché des smartphones à la croissance la plus rapide au monde. Pas maintenant, pas de sitôt.

« En raison de divers facteurs, notamment des problèmes d’offre de la demande mondiale, nous ne sommes pas en mesure de rendre nos produits disponibles sur tous les marchés », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué, ajoutant « nous restons attachés à nos téléphones Pixel actuels et sommes impatients d’apporter futurs appareils Pixel dans d’autres pays à l’avenir.

Un téléphone Pixel qui ne vient pas en Inde n’est pas tout à fait surprenant. Les Pixel 4 et Pixel 4 XL ne sont jamais venus en Inde, bien que pour de solides raisons liées au matériel. C’était dû au radar Soli de Google. Mais alors, le Pixel 5, qui techniquement n’avait pas une telle limitation, n’en avait pas non plus.

Il y a aussi la théorie selon laquelle tous les téléphones Pixel qui ont réussi à se rendre dans le pays récemment, disons simplement que Google aurait pu les tarifer mieux. La société a quelque peu inversé la tendance avec le Pixel 4a l’année dernière. Ironiquement, c’était aussi le dernier téléphone Pixel lancé en Inde.

Le suivi apparemment «budgétaire» du Pixel 4a 5G et le récent Pixel 5a 5G n’ont pas non plus été lancés en Inde, ce qui a ajouté du crédit au bavardage selon lequel Pixel n’est peut-être pas le meilleur choix pour Google d’un point de vue purement commercial. La crise mondiale actuelle des semi-conducteurs ne facilite pas les choses. N’oubliez pas que la pénurie de puces a également retardé la sortie du smartphone d’entrée de gamme de Google-Jio.

Quoi qu’il en soit, beaucoup auraient espéré que le Pixel 6 arriverait en Inde le plus tôt possible, principalement parce que c’est probablement la première fois que Google semble avoir trouvé une sorte d’équilibre entre le matériel et les prix. Non seulement il sape Apple et Samsung en réduisant les prix des Pixel 6 et Pixel 6 Pro, mais il a également, pour la première fois dans l’histoire de Pixel, tout jeté sauf l’évier de cuisine en ce qui concerne les spécifications et les fonctionnalités. La star de l’émission, le système sur puce Google Tensor, est de loin l’élément le plus excitant du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, quelque chose que beaucoup de gens chercheraient à essayer, surtout avec toutes les améliorations de l’appareil photo et à long terme. le support logiciel à terme promet qu’il apporte à la table.

Vous pouvez en savoir plus sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro dans notre rapport de couverture détaillé ici.

