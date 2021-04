Google confirme qu’il lancera le Pixel 5a 5G, mais vous ne pourrez pas l’acheter | La technologie

Google nie les rumeurs sur l’annulation du Pixel 5a 5G, mais limite son lancement à seulement deux marchés, et l’Europe n’est pas dans ses plans.

Au cours des dernières heures, plusieurs rumeurs ont été entendues concernant l’annulation hypothétique du Pixel 5a 5G, ce qui n’était pas vrai, puisque Google a confirmé peu de temps après que l’appareil serait lancé sur le marché, même s’il est fort probable que vous ne pourrez finalement pas l’acheter.

Si vous faites partie de ces utilisateurs qui attendaient attentivement que Google confirme la date de disponibilité future du Pixel 5a 5G, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous, car ceux de Mountain View, bien qu’ils aient précisé que le téléphone sera lancé sur le marché, aura finalement un lancement très limité, en principe étant uniquement disponible aux États-Unis et au Japon.

Google a été contraint de publier une déclaration officielle, via 9to5google, pour nier les informations apparues dans différents médias internationaux, et où il a été essentiellement commenté que le Pixel 5a 5G avait été annulé en raison de la crise des semi-conducteurs, et maintenant dans cette brève déclaration, ils nient l’information et placent son lancement d’ici la fin de l’année.

Plus précisément, dans la déclaration que Google a faite aux médias, on peut simplement lire que «le Pixel 5a 5G n’a pas été annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon. “

Il n’est pas clair si Google lancera cet appareil dans plus de marchés tels que l’Europe à une date ultérieure, mais étant donné que la crise des semi-conducteurs semble se poursuivre pendant le reste de l’année, il est hautement improbable que l’appareil atteigne le territoire européen, et il faudra attendre une hypothétique nouvelle version pour 2022.

Selon les rumeurs précédentes, le Pixel 5a 5G comportera un écran OLED de 6,2 pouces à une résolution FullHD +. Il sera caractérisé par l’inclusion d’un petit trou percé dans le coin supérieur gauche du panneau avant, ainsi que d’une configuration à double caméra arrière avec un capteur principal de 12 Mpx et un grand angle de 16 Mpx. C’est un téléphone destiné au milieu de gamme avec lequel vous aurez autant d’options sur le marché au cas où il n’atteindrait finalement pas l’Europe.