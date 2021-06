Google conteste les nouvelles règles informatiques, dit qu’il n’est pas un intermédiaire social

Salve a également fait valoir que Google ne se battait pas contre la victime dans cette affaire, et essayait plutôt de se protéger contre la culpabilité d’avoir enfreint les décisions de justice dans les pays où la juridiction du tribunal de Delhi ne s’appliquait pas.

Mercredi, Google LLC a déplacé la chambre de division de la Haute Cour de Delhi contre l’ordonnance de son juge unique lui enjoignant de supprimer les images morphées d’une femme sur certains sites Web pornographiques dans les 24 heures suivant la réception de l’ordonnance. L’ordonnance stipulait que le défaut de Google de supprimer le contenu répréhensible de tous les sites du monde entier conduirait l’entreprise à perdre l’immunité dont elle bénéficie en tant qu’intermédiaire en vertu de l’article 79 (1) de la loi sur l’informatique et ses dirigeants. serait passible de poursuites conformément à l’article 85 de la loi sur les technologies de l’information.

Dans son recours devant la chambre de division, Google a soutenu qu’il était erroné de la part du juge unique de qualifier son moteur de recherche d’intermédiaire social alors qu’il était agrégateur. En outre, il a déclaré qu’il peut supprimer le contenu répréhensible de l’Inde, mais qu’il n’est peut-être pas possible de faire de même à l’échelle mondiale.

Le banc de la division n’a pas suspendu l’ordonnance mais a envoyé des avis au Centre, au gouvernement de Delhi, à l’Association des fournisseurs de services Internet de l’Inde, à Facebook, au site pornographique et à la femme, sur le plaidoyer de laquelle la décision du juge unique était intervenue, et a demandé leurs réponses à la demande de Google. plaidoyer avant le 25 juillet.

La plainte de la femme était que ses photos de Facebook et Instagram avaient été prises par des délinquants, transformées et publiées sur certains sites pornographiques.

Dans son appel, Google a déclaré: «Le jugement attaqué impose au moteur de recherche des obligations onéreuses et impossibles d’identifier et de supprimer de manière proactive le contenu incriminé des résultats de recherche répertoriés, des pages Web concernées, des sous-pages et des sous-répertoires où le contenu incriminé est trouvé. … le juge unique n’a pas compris que le fait que l’index de ces résultats de recherche sur le moteur de recherche provienne de divers sites Web tiers qui peuvent avoir un contenu légitime. Par conséquent, aux fins de la suppression du contenu, le contexte est essentiel pour comprendre les différences entre des contenus qui pourraient autrement sembler très similaires ».

Il a poursuivi en disant : « L’orientation contestée est impossible à respecter pour un moteur de recherche étant donné son fonctionnement automatisé et passif. Cela viole également les principes établis selon lesquels aucune surveillance proactive ne peut être dirigée, car cela a un effet dissuasif sur la liberté d’expression et peut entraîner un blocage excessif même du contenu qui est par ailleurs légitime.

L’avocat principal Harish Salve, plaidant au nom de Google, a déclaré que l’ordonnance du juge Anup Jairam Bhambhani (juge unique) avait “dénaturé” son moteur de recherche en tant qu'”intermédiaire de médias sociaux” ou “intermédiaire de médias sociaux important” conformément aux nouvelles règles informatiques. .

“En outre, le juge unique a amalgamé diverses sections de la loi sur l’informatique et des règles distinctes prescrites en vertu de celle-ci, et a adopté des modèles d’ordonnances combinant toutes ces infractions et dispositions, ce qui est contraire à la loi”, a déclaré Google dans son appel.

Google a déclaré au tribunal qu’il s’agissait “simplement d’un agrégateur” et que les règles informatiques 2021 définissent les intermédiaires de médias sociaux comme des plates-formes permettant une interaction en ligne ou permettant la création et le téléchargement de contenu. “Google est un intermédiaire, pas un intermédiaire de médias sociaux”, a-t-il déclaré, tout en cherchant à se protéger contre toute action coercitive pour non-respect du modèle ou des directives édictées par le juge unique.

Salve a également fait valoir que Google ne se battait pas contre la victime dans cette affaire, et essayait plutôt de se protéger contre la culpabilité d’avoir enfreint les décisions de justice dans les pays où la juridiction du tribunal de Delhi ne s’appliquait pas.

Considérant le moteur de recherche de Google comme un intermédiaire, l’ordonnance du juge unique a dit qu’il doit « s’efforcer d’employer une surveillance proactive en utilisant des outils automatisés, pour identifier et supprimer ou désactiver l’accès à tout contenu qui est exactement identique au contenu incriminé qui fait l’objet de l’ordonnance du tribunal ».

L’ordonnance du juge unique a également ordonné à la police de veiller à ce que le contenu incriminé soit supprimé et des instructions ont également été données aux moteurs de recherche tels que Google, Yahoo et Bing “pour désindexer et déréférencer globalement” le contenu incriminé de leurs résultats de recherche.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.