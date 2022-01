Google contraint de modifier le fonctionnement des enceintes Nest à la suite de la décision de la Commission commerciale pour Sonos [Update]

Les haut-parleurs compatibles Cast perdent également les commandes de volume du groupe de haut-parleurs

Google modifie les paramètres pour s’adapter à l’interdiction du commerce

Sonos et Google sont en guerre depuis des années maintenant, car l’ancienne société allègue une violation majeure du droit d’auteur et des brevets. Alors que les poursuites et les accusations de vol continuent de s’accumuler, Google a été contraint d’apporter des modifications à son logiciel en réponse. La société vient de recevoir son plus gros coup, car Sonos a remporté une décision de justice majeure qui, au pire, pourrait entraîner une interdiction d’importer certains des produits les plus populaires de Google, mais en attendant, forcera des changements dans le fonctionnement des haut-parleurs intelligents de Google.

Tel que rapporté par le New York Times, la Commission américaine du commerce international a décerné une victoire à Sonos aujourd’hui, déclarant Google coupable d’avoir violé la propriété intellectuelle de Sonos sans autorisation. Cette décision fait suite aux résultats préliminaires publiés en août dernier, dans lesquels un juge a conclu que Google enfreignait le Tariff Act de 1930. Les événements d’aujourd’hui représentent une décision finale de l’USITC ; l’affaire se dirige maintenant vers un examen présidentiel pour un éventuel veto.

En supposant que l’administration Biden ne prenne aucune mesure, une interdiction d’importer des dispositifs contrefaits entrera en vigueur dans 60 jours, à moins que les contournements des violations de brevet ne soient pas mis en œuvre. Une partie de la décision de l’ITC inclut des exceptions pour ces contournements exacts, et Google a signalé à The Verge que « Nous ne nous attendons à aucun impact sur notre capacité à importer ou à vendre nos produits », et les clients « ne subiront aucune perturbation ». Dans un article de forum détaillé ci-dessous, Google a présenté certains des changements apportés aux haut-parleurs Nest qui lui permettront d’éviter une interdiction complète d’importation.

Bien qu’une liste complète des appareils concernés n’ait pas encore été publiée, Sonos avait initialement demandé à l’USITC de bloquer les haut-parleurs intelligents de Google, les téléphones Pixel et les Chromebooks, ainsi que tous les modèles Chromecast. Il n’est pas clair si tous ces appareils sont toujours couverts par cette interdiction. Après tout, Google a initialement supprimé les contrôles de volume de diffusion d’Android 12 en raison de ses problèmes juridiques. Cependant, la fonctionnalité est revenue sur les téléphones dans le patch de janvier de cette semaine, vraisemblablement d’une manière qui n’enfreint plus les brevets de Sonos. Sonos a signalé à The Verge que les appareils matériels de Google concernés par la décision incluent les téléphones Pixel récents comme le Pixel 4 ainsi que le Nest Hub, Nest Mini, les dongles Chromecast et tous les Chromebooks Pixel avec YouTube Music préinstallé.

La société a peut-être travaillé en coulisses pour supprimer également les logiciels contrefaits d’autres appareils. Cependant, comme le rapporte Bloomberg, Sonos a soumis un dossier le 2 décembre indiquant que Google n’avait encore mis en œuvre aucune de ses modifications logicielles dans ses produits.

Sonos nous a fourni la déclaration suivante sur la décision d’aujourd’hui :

« Nous apprécions que l’ITC ait définitivement validé les cinq brevets Sonos en cause dans cette affaire et a statué sans équivoque que Google enfreint les cinq. Il s’agit d’une victoire globale qui est extrêmement rare dans les affaires de brevets et qui souligne la force du vaste portefeuille de brevets de Sonos et la vacuité des refus de copie de Google. Ces brevets Sonos couvrent l’invention révolutionnaire de Sonos de fonctionnalités audio domestiques extrêmement populaires, y compris la configuration pour contrôler les systèmes audio domestiques, la synchronisation de plusieurs haut-parleurs, le contrôle du volume indépendant de différents haut-parleurs et le couplage stéréo des haut-parleurs. Il est possible que Google soit en mesure de dégrader ou d’éliminer les caractéristiques du produit d’une manière qui contourne l’interdiction d’importation imposée par l’ITC. Mais alors que Google peut sacrifier l’expérience du consommateur pour tenter de contourner cette interdiction d’importation, ses produits enfreindront toujours plusieurs dizaines de brevets Sonos, ses méfaits persisteront et les dommages dus à Sonos continueront de s’accumuler. Alternativement, Google peut – comme d’autres entreprises l’ont déjà fait – payer une redevance équitable pour les technologies qu’il a détournées. »

Pendant ce temps, Google avait ceci à nous proposer à propos de la décision d’aujourd’hui :

« Bien que nous ne soyons pas d’accord avec la décision d’aujourd’hui, nous veillerons à ce que nos clients communs aient la meilleure expérience d’utilisation de nos produits et ne subissent aucune perturbation. Nous demanderons un examen plus approfondi et continuerons à nous défendre contre les allégations frivoles de Sonos concernant notre partenariat et notre propriété intellectuelle.

Nous devrons attendre et voir si l’administration Biden est un assez grand fan de Google pour opposer son veto à l’interdiction d’aujourd’hui.

Après que l’ITC a rendu sa décision, Google a répondu en énumérant les changements apportés aux téléphones Android et à ses haut-parleurs compatibles Nest et Cast à la suite de la décision. Dans un article du forum de la communauté Google Nest, la société a déclaré que la fonctionnalité de contrôle du volume du groupe de haut-parleurs disparaîtrait, obligeant les utilisateurs à modifier manuellement le volume de ses haut-parleurs connectés. Jusqu’à présent, Google autorisait les utilisateurs à créer des paires d’enceintes de groupes à partir d’enceintes compatibles Cast disparates et à ajuster le volume de manière synchronisée, mais cet ajustement de volume tout-en-un était trop proche de l’un des brevets violés par Google, selon l’ITC. .

Google indique également qu' »un petit nombre d’utilisateurs » aura besoin d’une application tierce, appelée « Device Utility app », ou DAU, pour installer et mettre à jour certaines enceintes Nest, probablement parce que le processus de mise à jour dans l’application viole également l’un des brevets. La liste complète des changements est ci-dessous :

Pour régler le volume de vos groupes de haut-parleurs, vous devrez régler chaque haut-parleur individuellement au lieu d’utiliser le contrôleur de volume de groupe. Vous ne pourrez également plus modifier le volume de votre groupe de haut-parleurs à l’aide du bouton de volume physique de votre téléphone. La plupart des groupes de haut-parleurs devraient continuer à fonctionner comme prévu, à moins que vous n’ayez un groupe de haut-parleurs contenant d’autres marques d’appareils basés sur Cast, comme JBL ou Lenovo, ils doivent être sur la version 1.52.272222 ou supérieure du micrologiciel Cast. Consultez cet article pour savoir comment trouver la version du micrologiciel de votre appareil ou contactez le fabricant de votre appareil. Un petit nombre d’utilisateurs devra utiliser l’application « Device Utility » (DUA) pour terminer l’installation et les mises à jour du produit. Vous pouvez recevoir une invite pour télécharger et exécuter DUA, et cela garantira que votre appareil est connecté au Wi-Fi et reçoit la version logicielle la plus mise à jour.

