Google contre-attaque le fabricant de Fortnite Epic Games pour avoir violé le contrat du Play Store

Google a contre-attaqué Epic Games et accusé la société d’avoir violé volontairement l’accord de distribution des développeurs (DDA) du Google Play Store.

Tel que rapporté par ZDNet, la contre-plainte de Google accuse également Epic Games de refuser ses frais de service en vertu de la DDA pour les achats dans le jeu effectués via l’application Fortnite en dehors de Google Play Billing.

Même si Fortnite a été supprimé du Play Store, des millions d’utilisateurs d’Android continuent d’avoir accès à l’application. Google prétend qu’Epic s’est « injustement enrichi » à ses dépens et demande une compensation pour les frais de service qu’il a perdus à cause du système de paiement direct d’Epic.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La plainte indique également que Google n’a pas désactivé le compte développeur d’Epic Games après avoir supprimé Fortnite du Play Store, laissant la porte ouverte à la société pour publier une nouvelle version conforme de l’application.

De plus, la plainte indique que Google n’oblige pas les développeurs ou les utilisateurs à utiliser le Play Store pour télécharger, installer ou distribuer des applications sur Android.

Loin de générer un préjudice anticoncurrentiel, Android et Google Play apportent d’énormes avantages aux développeurs et aux utilisateurs – et ils le font à un coût nul pour les utilisateurs et un coût minimal pour les développeurs dans la grande majorité des cas.