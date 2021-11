Google corrige enfin le pire des problèmes concernant les SMS entre iPhone et Android

Pendant des années, les utilisateurs d’iPhone et d’Android ont eu du mal à combler le fossé causé par iMessage. Chaque propriétaire d’iPhone connaît le sentiment de voir un texte devenir vert au lieu de bleu, et tout le monde avec un appareil Android a été l’intrus dans une discussion de groupe.

Apple a également creusé encore plus le fossé il y a quelques années avec l’introduction de Tapback. Maintenir un message ferait apparaître une série de réactions emoji qui apparaîtraient ensuite sur le texte. Malheureusement, ces réactions n’ont fonctionné que d’un iPhone à l’autre. Sur un appareil Android, ils apparaîtraient sous la forme d’un texte distinct indiquant que l’utilisateur avait aimé ou ri d’un message.

L’incapacité d’Android à gérer les réponses Tapback s’est rapidement transformée en un mème. Personne avec un téléphone Android n’était à l’abri du ridicule lorsque les utilisateurs d’iPhone tentaient d’utiliser la fonctionnalité dans une discussion de groupe. Heureusement, Google met enfin à jour son application Messages pour résoudre ce problème.

L’un des pires combats iPhone contre Android est terminé

La semaine dernière, 9to5Google a noté que Google avait publié une mise à jour bêta pour son application Messages. Comme le site l’a noté, une nouvelle préférence dans le code de l’application a révélé que Google Messages serait bientôt en mesure de « afficher les réactions de l’iPhone sous forme d’emoji ». Google a ensuite commencé à déployer la fonctionnalité auprès du grand public. Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, les réactions n’apparaissent plus sous forme de textes séparés :

C’était, sans aucun doute, l’un des éléments les plus ennuyeux de l’envoi de SMS entre les systèmes d’exploitation mobiles. Si vous avez des amis ou de la famille qui utilisent fréquemment la fonction Tapback d’Apple, les discussions de groupe pourraient être inondées de textes de secours inutiles et déroutants. Cela devrait éclaircir d’innombrables fils de discussion et garantir que personne ne pense que ses contacts envoient le même message à plusieurs reprises.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, ces réactions emoji iPhone s’attachent en fait aux textes sur les appareils Android. Lorsque vous appuyez sur la réaction, Google Messages vous dira qu’elle a été « traduite depuis l’iPhone ». Il convient également de noter que les emojis sont automatiquement convertis de ceux que vous trouvez sur iOS en emojis Android. La réaction d’amour devient un visage souriant avec des yeux de cœur, tandis que la réaction de rire devient un visage avec des larmes de joie. Le résultat final est des fils de texte plus cohérents.

La mauvaise nouvelle est que tout le monde n’a pas encore accès à cette fonctionnalité. Même si vous avez la version bêta de Google Messages sur votre téléphone, vous ne pourrez peut-être pas voir les réactions emoji converties sur l’application. Google n’a pas dit quand ni si tous les utilisateurs d’Android auront accès à cette fonctionnalité.

iMessage arrivera-t-il un jour sur Android ?

De plus, nous ne sommes toujours pas près d’iMessage disponible sur les appareils Android. Comme nous l’avons appris lors de la bataille juridique de l’entreprise avec Epic Games, Apple sait à quel point iMessage est important en tant qu’outil pour verrouiller les utilisateurs dans l’écosystème. Le vice-président directeur d’Apple, Craig Federighi, a déclaré dans un e-mail en 2016 que « le déplacement d’iMessage vers Android nous fera plus de mal que de nous aider ». Il a ajouté que mettre iMessage sur Android « supprimerait [an] obstacle aux familles iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android.