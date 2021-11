Google corrige le bug de numérotation fantôme aléatoire du Pixel 6

Ne blâmez pas Google d’avoir appelé votre ex maintenant

Les Google Pixel 6 et 6 Pro sont les téléphones les plus impressionnants à ce jour de la société. Cependant, tout comme les Pixel précédents, ces téléphones ont une myriade de problèmes précoces qui ont un impact négatif sur l’expérience utilisateur. Parmi eux, les contacts à numérotation automatique aléatoire de l’appareil sont de loin les plus ennuyeux et frustrants, surtout lorsqu’ils se produisent au milieu de la nuit. La fonction de détection de mots clés de Google Assistant s’est avérée être la cause, car sa désactivation a désactivé le problème de numérotation fantôme des nouveaux Pixels. Une autre solution temporaire consistait à effacer les paramètres et le cache de l’application Google, mais cela n’a fonctionné que pendant environ un jour avant que les appels sortants aléatoires ne reprennent.

Google a également rapidement reconnu le problème et a déclaré qu’un correctif était en cours. Une semaine plus tard, un Pixel Community Manager a confirmé sur Reddit que le problème avait été résolu dans la dernière version de l’application Google (12.43.18 ou supérieure), disponible sur le Play Store ou sur APKMirror. Si vous ne voulez pas que vos contacts aléatoires d’appels fantômes de votre Pixel 6 ou 6 Pro dans votre répertoire téléphonique, vous devez mettre à jour la dernière application Google dès que possible.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Il y a beaucoup d’autres bugs du Pixel 6 dont Google doit encore s’occuper, en particulier en ce qui concerne le scanner d’empreintes digitales, alors j’espère que la société cherche activement à les corriger également.

Comment déplacer vos photos et vidéos de Google Photos vers un Synology NAS

C’est moins encombrant que tu ne le penses

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rajesh Pandey (58 articles publiés)



Rajesh Pandey a commencé à suivre le domaine de la technologie à l’époque où les appareils Android se généralisaient. Il suit de près les derniers développements dans le monde des smartphones et ce que font les géants de la technologie. Il adore bricoler les derniers gadgets pour voir de quoi ils sont capables.

Plus de Rajesh Pandey