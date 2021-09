Google corrige un sérieux bug dans Android Auto : l’avez-vous remarqué ? | La technologie

Cette erreur de localisation Android Auto a déjà été corrigée par Google, veuillez donc mettre à jour vers la dernière version.

L’une des grandes inventions de Google à cet égard pour nous accompagner également dans notre véhicule est Android Auto, un système d’exploitation qui nous facilite la vie pour trouver le bon itinéraire pour atteindre notre destination, en plus de nous offrir de nombreux autres avantages.

Mais Android Auto n’est pas un système d’exploitation infaillible, et ces derniers mois il a produit une erreur de localisation où les services à proximité ne s’affichaient pas correctement, ce qui est gênant puisque la plupart des utilisateurs utilisent ce système pour trouver des endroits proches de l’endroit où ils se trouvent avec leur voiture.

Et c’est que l’une des grandes fonctions d’Android Auto est de pouvoir trouver facilement des services proches de l’endroit où nous sommes via Google Maps ou Google Assistant.

Malheureusement, avec cette erreur, cela signifiait que lorsque vous recherchiez quelque chose avec l’option “à proximité” ou “à proximité”, Les résultats ont été affichés à proximité du domicile des utilisateurs mais pas à proximité de leur emplacement actuel avec la voiture.

Ainsi, si par exemple vous cherchiez une station-service près de l’endroit où vous étiez avec la voiture, les résultats des stations-service proches de votre domicile vous étaient proposés. Cette erreur durait depuis quelques mois maintenant et il semble que Google l’ait enfin résolue.

Ce n’était pas une erreur générale, mais cela semblait affecter certains appareils Pixel et Samsung, et quatre mois plus tard, l’équipe de développement de Google a confirmé qui a enfin publié la solution et que tout ce que vous avez à faire est de mettre à jour vers la dernière version pour ne pas subir cet échec.

Dans tous les cas, il semble qu’il y ait encore d’autres utilisateurs qui continuent d’avoir ce même problème lors de différentes recherches consécutives, bien qu’il semble qu’il doit s’agir d’un échec spécifique à cet égard car personne d’autre ne s’est plaint après la mise à jour.