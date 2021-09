Google critique les régulateurs européens pour avoir “ignoré” Apple

in

Alors que les États-Unis et d’autres régions braquent davantage les projecteurs sur Google et le Play Store, l’UE a déjà rendu une décision en 2018 imposant à Google une amende de 5 milliards de dollars pour pratiques anticoncurrentielles sur Android. Google se bat contre cela et reproche aux régulateurs de l’UE de fermer les yeux sur Apple.

Cette amende antitrust massive a été annoncée en 2018 avec des frais de 4,34 milliards d’euros, soit un peu plus de 5 milliards de dollars US. L’affaire concernait principalement les exigences de Google pour regrouper les applications Google avec le Play Store et empêcher les forks d’Android d’utiliser ces services. Cette semaine commencera une nouvelle série de batailles judiciaires où Google tentera de faire appel de la décision.

L’avocate de Google, Meredith Pickford, a critiqué les régulateurs de l’UE cette semaine lors d’un entretien avec le tribunal, contestant leur décision d’ignorer largement les pratiques d’Apple (via .).

La Commission a fermé les yeux sur la véritable dynamique concurrentielle de cette industrie, celle entre Apple et Android. En définissant les marchés de manière trop étroite et en minimisant la puissante contrainte imposée par le très puissant Apple, la Commission a estimé à tort que Google était dominant dans les systèmes d’exploitation mobiles et les magasins d’applications, alors qu’il s’agissait en fait d’un perturbateur vigoureux du marché. [Android] est une réussite exceptionnelle du pouvoir de la concurrence en action.

Répondant à cette déclaration, l’avocat de la Commission européenne, Nicholas Khan, a déclaré que “faire entrer Apple dans l’image ne change pas grand-chose aux choses”, citant apparemment la plus petite part de marché de l’entreprise dans l’UE. Il a en outre répondu que “la conduite de Google a privé toute opportunité de concurrence”.

