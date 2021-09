Google dédie son doodle à la naissance de Tim Bergling

in

09/08/2021

SPORT.es

Aujourd’hui, Google a voulu faire un doodle très spécial et le dédier à l’artiste, malheureusement décédé en 2018, Tim Bergling. La couverture de Google n’a consacré rien de moins qu’un clip vidéo illustré de différentes scènes qui ont un filtre d’avoir été peintes avec des crayons de couleur. Ainsi, la grande plateforme de recherche a voulu se souvenir de la naissance de l’artiste suédois Tim Bergling, plus connu sous le nom d’Avicii.

Le jeune homme de 29 ans s’est suicidé le 20 avril 2018 avec les morceaux d’une bouteille cassée. Un épisode aussi triste a choqué le monde de la musique et tous ses fans. Dès son plus jeune âge, Bergling a acquis une grande renommée en tant que DJ, avec des œuvres musicales qui continuent à sonner sur toutes les stations de radio du monde entier et avec de nouvelles versions interprétées par les adeptes de son héritage.

A ce jour, sa chaîne YouTube est toujours active et compte 19,3 millions d’abonnés. La vidéo créée par Google dure une minute et vingt secondes et est d’une beauté visuelle que tout le monde peut apprécier.