Google dédie son doodle à l’arrivée de l’hiver froid

21/12/2021 à 10h58 CET

SPORT.es

Un an de plus, l’hiver est là. Aujourd’hui, 21 décembre, le monde accueille l’hiver froid qui sera avec nous pendant les trois prochains mois jusqu’à l’arrivée du printemps. A cette occasion, Google a souhaité dédier sa couverture à une date aussi importante. En Espagne le moment est important, puisque demain aura lieu le mythique tirage de la loterie de Noël et dans trois jours sera célébré le réveillon de Noël. Cette fête a une grande importance dans le pays, surtout après la forte influence catholique qui y règne.

Le doodle que vous avez soumis cette année Google est un petit gif animé d’un hérisson avec des éléments de Noël autour, que ce soit des pommes de pin ou des feuilles mortes. Avec ce doodle, la célèbre plateforme de recherche en ligne laisse son traditionnel message « Joyeuses Fêtes » posté depuis plusieurs semaines. Vraisemblablement, Google retournera bientôt la couverture en ne la changeant que le jour de Noël (25 décembre) et le réveillon du Nouvel An et du Nouvel An. Mais nous ne pouvons toujours pas anticiper les événements.

Cependant, le doodle est magnifique et les lettres Google sont simulées avec ces éléments de Noël susmentionné donnant à l’ensemble un aspect confortable.