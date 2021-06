Google dédie son doodle au début de l’été 2021

21/06/2021 à 10h41 CEST

Aujourd’hui, 21 juin, l’été de cette année 2021 commence. Les gouvernements, les autorités et la société en général ont mis tous leurs espoirs cette année que la pandémie s’apaiserait dans le monde entier et une nouvelle normalité reviendrait qui nous a été enlevée en février-mars de l’année dernière. Pour célébrer l’entrée de ce nouvel été, Google lui a dédié sa couverture avec un joli gif animé d’un hérisson qui au lieu d’épines a une petite forêt derrière lui. De plus, l’animal porte des lunettes de soleil représentant ce que cette saison signifie pour nous tous.

Le logo Google est visible à cette occasion et est représenté par un soleil, une peau d’orange, un coquillage et plusieurs algues. Aucune lettre n’est visible, mais elle est représentative de ce qu’elle signifie. À d’autres occasions, la grande plateforme de recherche a ajouté des mini-jeux ou des vidéos, cette fois-ci lorsque nous cliquons sur le gif, cela nous amène directement au résultat de « verano & rdquor; où on nous informe qu’il commence le 21 juin et se termine le 22 septembre. Il y a maintenant trois mois de chaleur et de beau temps à venir, du moins dans le sud de l’Europe.