Google dédie son doodle au «Jour de la Terre»

22/04/2021 à 09h54 CEST

SPORT.es

Aujourd’hui, c’est le “ Jour de la Terre ” et Google a toujours voulu y consacrer son doodle à ce moment spécial. L’image qu’il a développée pour cela est celle d’une petite couverture dans laquelle apparaît une scène au milieu du champ avec les lettres de l’entreprise entourées de papillons. Au centre, il y a de la végétation et un grand arbre.

La couverture est également un court clip d’animation auquel on peut accéder en cliquant au centre de l’arbre. En bref, on nous apprend comment les générations futures devraient prendre soin de l’environnement et contribuer à l’améliorer, dans ce cas, en plantant des arbres. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment une fille plante un arbre et cela grandit avec elle jusqu’à la vieillesse. Un autre enfant apparaît et fait de même.

De cette façon Google nous enseigne comment nous devons montrer l’exemple aux plus petits pour qu’ils suivent un bon chemin et prennent soin de l’environnement. L’enseignement et l’apprentissage dans ces domaines sont très importants et surtout nécessaires.