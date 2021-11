Google demande une enquête de récusation pour le chef antitrust entrant dans les affaires Yelp et Microsoft

Google a envoyé vendredi une lettre au ministère de la Justice lui demandant d’examiner si le nouveau chef de la division antitrust Jonathan Kanter, qui a vivement critiqué le géant de la recherche, devrait être récusé des enquêtes fédérales antitrust sur Google. Dans son nouveau rôle, Kanter dirigera le procès du département contre Google, alléguant qu’il détient le monopole des marchés de la recherche et de la publicité.

Kanter a représenté un certain nombre d’entreprises dans des actions contre Google, ce qui, selon le géant de la recherche, devrait le disqualifier. Plus particulièrement, Kanter a représenté Microsoft dans une motion s’opposant à l’acquisition de DoubleClick par Google, qui a finalement été approuvée par les régulateurs et a été clôturée en 2008.

« Monsieur. Les déclarations passées de Kanter et son travail représentant des concurrents qui ont plaidé en faveur des affaires portées par le département soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à sa capacité à être impartial », a déclaré un porte-parole de Google dans une déclaration à The Verge. Vous pouvez lire la lettre complète de Google au DOJ au bas de cet article.

Kanter est le dernier d’une série de nominations antitrust importantes de l’administration Biden, qui incluent également la confirmation de Lina Khan en tant que présidente de la Commission fédérale du commerce et le rôle de Tim Wu dans la politique de la technologie et de la concurrence au Conseil économique national. Notamment, Amazon et Facebook ont ​​cherché à forcer Lina Khan à se retirer de leurs affaires pour des motifs similaires, bien que, jusqu’à présent, les efforts aient eu peu de résultats.