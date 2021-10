Google déploie Call Screen dans sept autres pays – mais il y a un hic

Google a enfin commencé à déployer sa fonction d’appel anti-spam dans des pays autres que les États-Unis, le Canada et le Japon. L’écran d’appel est désormais disponible pour les propriétaires de Pixel dans sept pays supplémentaires.

L’annonce est intervenue peu de temps après le dévoilement de la série Google Pixel 6 cette semaine. Il est désormais disponible au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Australie, en Irlande, en Italie et en Espagne (via 9to5Google). Cependant, les utilisateurs de ces pays ne peuvent accéder qu’à la version manuelle de la fonctionnalité, et non à la version automatique.

Pour les non-initiés, cette fonctionnalité vous permet de filtrer les appels téléphoniques d’individus inconnus et de filtrer les appels indésirables. Le filtrage automatique des appels a été largement diffusé dans le cadre de la première fonctionnalité Pixel en 2019 pour les Pixel 4 et 4 XL, permettant à bon nombre des meilleurs téléphones Android de filtrer les appels automatisés pour vous avec Google Assistant.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

On demandera aux appelants inconnus pourquoi ils appellent et une transcription en temps réel de la conversation sera affichée. Si vous n’êtes pas satisfait de sa réponse initiale, vous pouvez choisir parmi une liste de questions de suivi prédéfinies pour obtenir plus d’informations de la part de l’appelant avant de décider de répondre ou de raccrocher.

Dans l’état actuel des choses, la version la plus avancée de la fonctionnalité reste une non-présentation dans les pays susmentionnés, laissant les utilisateurs avec une capacité limitée. Cela signifie qu’ils devront décrocher le téléphone pour filtrer eux-mêmes les appels.

On ne sait pas pour l’instant quand le filtrage d’appel automatique sera diffusé vers d’autres territoires que les États-Unis, le Japon et le Canada. Pour vérifier si vous disposez de la fonctionnalité sur votre appareil, vous pouvez vous rendre dans le menu Paramètres de l’application Google Phone, puis choisir Filtre d’appel.

