Google déploie un nouveau mode d’économie de données dans l’application Android de Meet

Google a déployé aujourd’hui une mise à jour de Meet sur les téléphones Android et les appareils iOS qui vise à réduire l’utilisation des données et la consommation d’énergie sur mobile. La société a fait allusion à cette mise à jour à venir hier dans un article de blog aux côtés d’autres améliorations plus larges de Meet sur le bureau, notamment de nouveaux arrière-plans vidéo, une prise en charge améliorée de l’IA et une mise en page plus soucieuse de l’espace. Alors que la plupart de ces mises à jour viendront au cours des prochains mois, la version mobile est disponible aujourd’hui.

Une fois cette fonctionnalité activée en appuyant sur la nouvelle bascule “Limiter l’utilisation des données”, cela réduira l’utilisation des données – probablement en limitant l’entrée et la sortie de résolution. Cela libérera également le processeur et la RAM de votre appareil, ce qui vous permettrait naturellement de prolonger la durée de vie de la batterie de votre téléphone. S’il y avait un Google Meet Lite, on pourrait imaginer que ce serait plus ou moins l’argument de vente de cette application hypothétique.

Source: Google

Google Meet reste l’une des meilleures applications de vidéoconférence, rivalisant avec Zoom et Microsoft Teams. Google a également été averti avec ses équipes, en rendant d’abord le service gratuit et en bloquant certaines fonctionnalités – puis en rendant les fonctionnalités payantes gratuites de toute façon (temporairement).

Les clients soucieux de leur budget étant déjà encouragés à utiliser Meet, ce changement rendrait l’expérience plus agréable sur les téléphones bon marché. Cela rendra également Meet plus attrayant en tant qu’alternative Duo, car Google propose déjà cette application avec un mode d’économie de données.

Vous pouvez télécharger la mise à jour de l’application Google Meet à partir du Play Store ici.

