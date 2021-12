Google développe sa première montre connectée Pixel en interne et pourrait être lancé en 2022

L’appareil devrait être plus coûteux qu’un Fitbit et concurrencer directement l’Apple Watch.

Google pourrait enfin lancer sa smartwatch interne en 2022, a rapporté Insider, citant des sources internes.

Alors que le géant de la technologie californien fabrique des smartphones depuis des années sous la marque Pixel, s’étendant plus tard à des accessoires tels que des écouteurs sans fil, Google n’a jamais conçu de montre connectée malgré le fait qu’il dispose d’une plate-forme portable pour Android depuis 2014.

La montre, nom de code Rohan, est en cours d’élaboration par le groupe de matériel Pixel séparément de Fitbit. Google a acheté Fitbit pour 2,1 milliards de dollars plus tôt en 2021.

Insider a rapporté que la prochaine montre Google jouerait le même rôle que Pixel pour les smartphones Android – un exemple pour les consommateurs et les partenaires matériels de ce dont son logiciel est capable lorsqu’il est fourni avec le bon matériel.

L’appareil devrait être plus coûteux qu’un Fitbit et concurrencer directement l’Apple Watch, a rapporté The Verge. La montre sera livrée avec des fonctionnalités de suivi de la condition physique de base et Google travaille également au lancement d’une intégration Fitbit dans Wear OS, dont le nom de code est « Nightlight ».

Google est actuellement en train de réinventer sa plateforme de montre connectée avec Wear OS 3. Contrairement aux versions précédentes, Wear OS 3 a été développé avec Samsung. Le Wear OS 3 n’a pour l’instant été lancé que sur la Galaxy Watch 4 de Samsung. Cependant, la Galaxy Watch 4 est fortement personnalisée et évite la plupart des services de Google pour ceux de Samsung.

Google a presque lancé une « Pixel Watch », selon un rapport de 2019. Elle avait initialement prévu de commercialiser les LG Watch Sport et LG Watch Style, sorties en 2017, au sein de la marque Pixel. L’idée a été mise en conserve par le chef du matériel de Google, Rick Osterloh, car ils ne semblaient pas appartenir à la famille Pixel.

Les nouvelles de Google développant une smartwatch n’est cependant pas une surprise. Plus tôt cette année, Osterloh a déclaré à The Verge qu’un wearable Wear OS interne était à l’horizon.

