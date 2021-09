Google développerait un processeur personnalisé pour les appareils Chrome OS

Eric Zeman / Autorité Android

Google travaillerait sur ses propres processeurs pour les ordinateurs portables et les tablettes Chrome OS. Les produits avec le nouveau silicium devraient être lancés en 2023. Il est également affirmé que Google « accélère » ses efforts en matière de processeur de smartphone.

Google a confirmé plus tôt cette année que la série Pixel 6 serait alimentée par le premier chipset interne de la société. Le processeur Tensor personnalisé héberge certaines intelligences d’apprentissage automatique et est également conçu pour offrir un modem Samsung.

Maintenant, Nikkei Asia rapporte que Google construit ses propres processeurs pour les ordinateurs portables et tablettes sous Chrome OS, citant trois sources familières avec les plans. On prétend qu’un lancement est prévu pour 2023.

Deux sources ont déclaré au point de vente que Google était « particulièrement inspiré » par le succès d’Apple dans le développement de chipsets personnalisés ou de smartphones et d’ordinateurs. Apple produit des chipsets iPhone en interne depuis l’iPhone 4 de 2010, tandis qu’il a également livré son premier processeur personnalisé pour les ordinateurs Mac l’année dernière.

On pense que les processeurs Chrome OS personnalisés de Google et ses chipsets pour smartphones seront basés sur les conceptions Arm, suggérant que nous verrons des processeurs Arm Cortex et potentiellement des GPU Mali. Nous nous attendons également à ce que ces nouveaux chipsets Chrome OS contiennent du silicium d’apprentissage automatique, comme nous l’avons vu avec le chipset du Pixel 6. Le silicium ML dédié permet des améliorations telles qu’un traitement d’image plus rapide, une sécurité améliorée et une meilleure reconnaissance vocale.

Les sources de Nikkei ajoutent que Google « intensifie également ses efforts » pour créer des processeurs pour ses téléphones Pixel et autres appareils. Cela signifie vraisemblablement que la société a des suivis du processeur Tensor du Pixel 6 en cours, mais nous nous demandons également si la société travaille sur du silicium de milieu de gamme pour sa gamme Pixel A.

Enfin, le point de vente affirme que Google a demandé aux fournisseurs de se préparer à 50 % de capacité de production en plus pour la série Pixel 6 par rapport aux appareils de 2019 (avant Covid).

Il est beaucoup trop tôt pour dire si Google sera en mesure de lutter contre Apple sur le front de l’informatique de bureau avec des processeurs Chrome OS personnalisés. Mais il convient de noter qu’Apple développe également ses propres CPU et GPU, au lieu de s’appuyer sur un concepteur de puces comme Arm. Cela signifie qu’Apple a un avantage en théorie (et souvent en pratique) car il est capable d’exercer un contrôle plus granulaire sur les performances de ses chipsets.