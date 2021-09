Google devient sérieux et veut que les applications pour montres intelligentes correspondent à Wear OS 3 | La technologie

in

Les développeurs qui souhaitent créer et publier des applications pour Wear OS 3 doivent suivre une série d’instructions envoyées par Google. Il semble que les Mountain Viewers prennent très au sérieux la nouvelle version de leur système d’exploitation pour smartwatch.

Les montres connectées sont devenues des compagnons fidèles pour de nombreux poignets. Et, est-ce que ces appareils ont de nombreux avantages lorsqu’il s’agit de compter les pas, de gérer les notifications et, en plus, ils vous permettent de suivre le sport fait pendant une journée.

Les grands constructeurs misent sur ces appareils depuis plusieurs générations. Dans Android, nous trouvons beaucoup plus de concurrence que dans iOS et cela est dû aux différences que les équipes ne peuvent avoir qu’à cause du logiciel.

Huawei, Samsung, Xiaomi, Fitbit, etc. ont des systèmes d’exploitation qui se font concurrence. Les appareils Apple conservent la même ligne de développement et, normalement, la même quantité de fonctionnalités.

La dernière initiative de Google semble se concentrer sur les montres intelligentes ayant un développement de groupe. L’annonce qu’il a faite il y a plusieurs mois qu’il travaillait avec Samsung et Fitbit pour créer une version commune a porté ses fruits.

Ceux de Mountain View n’ont pas présenté de montre, mais il y a déjà le Samsung Galaxy Watch 4 comme échantillon d’une équipe qui arrive avec Wear OS 3. Bien sûr, ils ont déjà commencé à annoncer de nouvelles équipes qui mettront à jour cette version du logiciel. .

Ce qui est intéressant dans tout ça, c’est que Google est devenu sérieux avec les développeurs, à tel point qu’il a envoyé aux personnes dédiées à la création d’applications pour montres intelligentes une série de directives à suivre lors de la présentation de leurs applications..

Les directives à suivre sont basées sur l’idée d’améliorer les applications pour Wear OS 3. L’idée, en tant que telle, ne semble pas extrêmement complexe, même si cette façon d’agir de la part des Mountain Viewers est intéressante..

Parmi les fonctionnalités demandées par Google pour le développement d’applications sous Wear OS 3, ils soulignent que les applications doivent être compatibles avec les notifications et les réponses., le format des applications doit être de 1,65 ou 1,84 pouces pour qu’elles soient lisibles sur les horloges.

Google fait preuve d’une grande initiative lorsqu’il s’agit d’exiger des développeurs qu’ils fournissent une série de fonctionnalités pour leurs applications. Espérons que tout cela avec de bons résultats et que dans Wear OS 3, les applications soient bien meilleures que dans les versions précédentes.