Google dévoile le Pixel Stand de 2e génération avec refroidissement actif, charge de 23 W

Google présente un nouveau chargeur sans fil pour sa gamme Pixel, le Pixel Stand (2e génération). Le nouveau support de charge sans fil est optimisé pour les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro et d’autres matériels Google.

Par rapport au Pixel Stand de première génération, le modèle de deuxième génération augmente la mise avec 21 W et 23 W de charge sans fil pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, respectivement, plus du double des 10 W fournis par l’original. C’est mieux que la plupart des meilleurs chargeurs sans fil, bien qu’il ne puisse pas correspondre à la prise en charge de la charge sans fil 30W+ trouvée sur des téléphones comme le OnePlus 9 Pro. Pourtant, cela devrait s’avérer suffisant, surtout lorsque même la plupart des smartphones phares de Samsung se chargent à 25 W via USB-C.

Les vitesses les plus rapides se retrouveront sur la bobine de charge principale, qui chargera également tous les smartphones non-Pixel 15W. Le support chargera également les appareils portables comme les Pixel Buds (2020) avec la bobine inférieure à seulement 3 W.

Le Pixel Stand (2e génération) est doté d’un ventilateur de refroidissement actif qui gardera l’appareil au frais pendant son utilisation, vous n’aurez donc pas à vous soucier de le faire chauffer pendant que vous regardez des vidéos. Il existe également différents modes de charge qui peuvent être automatisés ou commutés manuellement pour ajuster la vitesse de charge et le bruit du ventilateur, bien que Google affirme que le ventilateur est « presque silencieux ».

Tout comme le premier Pixel Stand, le nouveau modèle prend en charge l’expérience Pixel ancrée pour transformer l’appareil en un écran intelligent. Cela inclut des fonctionnalités telles que Google Assistant Visual Spotlight, Photo Frame et des commandes domestiques faciles d’accès.

Pixel Stand (2e génération) coûte 80 $, ce qui est bien plus que ce que vous trouverez dans de nombreux autres chargeurs sans fil, mais si vous êtes propriétaire d’un Pixel, les fonctionnalités supplémentaires peuvent valoir la peine. L’appareil n’est pas encore disponible à l’achat, mais Google dit qu’il « arrive bientôt » et aura plus de mises à jour sur le chargeur sans fil à une date ultérieure.

