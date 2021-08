Google dévoile une initiative de 10 milliards de dollars pour réparer la cybersécurité aux États-Unis

Google a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour améliorer la cybersécurité. L’annonce intervient juste après que plusieurs entreprises technologiques, dont Apple, Microsoft et Amazon, aient rencontré le président Joe Biden pour faire face aux cybermenaces américaines et s’engager à faire progresser les efforts de cybersécurité.

Kent Walker, vice-président senior des affaires mondiales chez Google, présente plusieurs initiatives que la société prévoit de mettre en œuvre pour aider les efforts du pays. Cela comprend l’élargissement des directives de confiance zéro pour la sécurité de haut niveau au sein du gouvernement fédéral, l’engagement de 100 millions de dollars pour soutenir les efforts de sécurité open source de fondations comme l’Open Source Security Foundation (OpenSSF), et un engagement à former 100 000 Américains en support informatique et Analyse de données au cours des trois prochaines années.

La réunion d’aujourd’hui à la Maison Blanche était à la fois une reconnaissance des menaces auxquelles nous sommes confrontés et un appel à l’action pour y faire face. Il a mis l’accent sur la cybersécurité en tant qu’impératif mondial et a encouragé de nouvelles façons de penser et de nouer des partenariats entre les gouvernements, l’industrie et les universités.

L’annonce intervient après de récents “incidents de cybersécurité très médiatisés”, Google utilisant l’attaque Solarwinds comme exemple, affirmant qu’il n’y a “aucune exigence ou norme formelle pour maintenir la sécurité de ce logiciel”.

Biden souligne dans un communiqué de presse que les entreprises impliquées dans les efforts “ont le pouvoir, la capacité et la responsabilité” de relever la barre en matière de cybersécurité.

Récemment, T-Mobile, le deuxième opérateur sans fil en termes d’abonnés et sans doute l’un des meilleurs opérateurs sans fil américains, a subi une cyberattaque qui a exposé les données de millions de clients. L’enquête est toujours en cours, mais souligne encore la nécessité d’une sécurité meilleure et plus stricte.

