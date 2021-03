Google devra faire face à une poursuite de 5 milliards de dollars alléguant que Chrome suit l’utilisateur en mode de navigation privée – BGR

Les navigateurs Internet offrent une fonctionnalité appelée «mode incognito», qui devrait permettre aux utilisateurs de surfer sur le Web en privé. Google Chrome a son propre mode de navigation privée, mais un procès allègue que Google suit les habitudes de navigation des utilisateurs même s’il ne devrait pas le faire. Le recours collectif proposé a été déposé en juin 2020. Google s’est défendu contre ces réclamations, cherchant à faire rejeter le recours. Mais le juge présidant l’affaire a conclu que Google devrait faire face à la poursuite de 5 milliards de dollars, niant un licenciement.

Le procès allègue que Google peut suivre les utilisateurs malgré un libellé indiquant que le mode de navigation privée de Chrome peut limiter le suivi des utilisateurs – du procès contre Google:

Google promet aux consommateurs qu’ils peuvent « naviguer sur le Web en privé » et garder « le contrôle de quelles informations » [users] partager avec Google. » Pour éviter que des informations ne soient partagées avec Google, Google recommande à ses consommateurs de ne lancer qu’un navigateur tel que Google Chrome, Safari, Microsoft Edge ou Firefox en «mode de navigation privée». Les deux déclarations sont fausses.

La société «continue de suivre, collecter et identifier ses données de navigation en temps réel, en violation des lois fédérales et étatiques sur l’écoute électronique et en violation des droits des consommateurs à la vie privée», allègue la poursuite.

Le procès a déclaré en juin qu’il réclamerait au moins 5 000 $ de dommages-intérêts par utilisateur pour des violations des lois californiennes sur la protection de la vie privée et que des millions de personnes pourraient se joindre au recours collectif.

Google a déclaré à l’époque qu’il prévoyait une défense vigoureuse. Google a également noté que son mode de navigation privée informe les utilisateurs que d’autres parties pourraient toujours suivre les utilisateurs en ligne, même si le mode d’amélioration de la confidentialité est activé.

Le procès allègue que Google peut toujours collecter des données utilisateur en mode navigation privée via Google Analytics, Google Ad Manager, des plug-ins de site Web, des applications mobiles et d’autres applications.

La juge de district américaine Lucy Koh, qui a présidé les litiges concernant les brevets Apple-Samsung il y a quelques années, a statué contre Google vendredi.

« Le tribunal conclut que Google n’a pas informé les utilisateurs que Google s’engage dans la collecte de données présumée alors que l’utilisateur est en mode de navigation privée », a écrit la juge de district américaine Lucy Koh dans la décision, par CNET.

Google a pris des mesures pour empêcher le suivi des utilisateurs en mode de navigation privée, fermant une faille qui permettrait aux sites de suivre les utilisateurs.

Google a également récemment déclaré que Chrome ne prendrait plus en charge les tiers pour suivre les utilisateurs via des cookies. Google a déclaré qu’il ne remplacerait pas la fonctionnalité par une alternative permettant à d’autres sites de continuer à suivre les utilisateurs en ligne.

« Nous continuons à nous demander si Google rejoindra d’autres acteurs du secteur de la technologie publicitaire qui prévoient de remplacer les cookies tiers par des identifiants de niveau utilisateur alternatifs », a expliqué Google il y a quelques jours. «Aujourd’hui, nous expliquons clairement qu’une fois les cookies tiers supprimés, nous ne créerons pas d’autres identifiants pour suivre les individus lorsqu’ils naviguent sur le Web, et nous ne les utiliserons pas non plus dans nos produits.» Cette politique peut avoir un impact sur le suivi des utilisateurs en mode navigation privée si des tiers ont de telles capacités en place. Mais cela ne fera pas disparaître le problème de 5 milliards de dollars de Google.

Google continuera de suivre et de collecter les données des utilisateurs via ses propres applications et services lorsqu’il est utilisé en mode de navigation normal.

