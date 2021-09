Google devrait s’inquiéter de l’injonction d’Epic contre Apple

in

Le drame Apple contre Epic n’est probablement pas encore terminé, mais les tribunaux sont parvenus à une conclusion. Bien que ce soit loin d’être la victoire espérée par Epic, le tribunal a émis une injonction contre Apple qui devrait au moins permettre aux développeurs d’orienter les clients vers des options de paiement non Apple. C’est une petite bonne nouvelle pour les développeurs iOS, mais cela nous laisse sur le terrain Android : comment cela pourrait-il affecter les changements d’application de la facturation du Play Store de Google, qui devraient entrer en vigueur à la fin de ce mois-ci ?

D’emblée, je voudrais souligner que l’injonction n’est pas contre Google, donc l’impact immédiat ici est nul, mais il pourrait y avoir des retombées très importantes si cela est considéré comme un précédent. Si c’est le cas, rien n’empêche Epic ou une autre société de poursuivre leur propre action contre Google elle-même pour ses changements prévus.

Au cas où vous l’auriez oublié (ce qui serait compréhensible), Google a en fait les mêmes règles qu’Apple en ce qui concerne la facturation via l’application, la différence est qu’il ne les a pas appliqués de manière agressive, mais il prévoit de commencer à le faire. à la fin de ce mois. Jusqu’à présent, des applications comme Spotify et le Kindle d’Amazon ont pu s’en tirer en ignorant essentiellement les règles, et c’est pourquoi vous pouvez acheter des livres directement depuis l’application Kindle sur votre téléphone ou tablette Android, mais vous ne pouvez pas le faire sur votre iPhone ou iPad. Techniquement, c’était contre les règles de Google, mais l’entreprise s’en fichait – du moins, si vous aviez un nom assez grand. Google a même proposé des offres spéciales pour les entreprises particulièrement grandes qui étaient disposées à utiliser sa facturation intégrée plutôt que la leur.

Les politiques de facturation du Play Store de Google, qui seront appliquées de manière plus agressive le 30 septembre.

En fin de compte, cependant, Google prévoit de commencer à appliquer ces règles le 30 septembre 2021. Bien qu’il existe encore une poignée d’exceptions, comme pour les biens et services physiques ou les factures de services publics, les politiques de Google indiquent clairement que toutes les autres applications qui facturent des fonctionnalités, le contenu numérique ou les biens non physiques devront utiliser le système de facturation de Google Play, et que les applications “ne peuvent pas conduire les utilisateurs vers un mode de paiement autre que le système de facturation de Google Play”, avec des exemples qui montrent clairement que les développeurs ne peuvent pas y ajouter un bouton supplémentaire pour effectuer un paiement d’une manière différente aux côtés du système approuvé.

Cependant, les politiques de Google violeraient l’injonction actuelle contre Apple si elle était appliquée contre Google.

Maintenant, je ne suis pas un avocat, mais certaines des personnes qui dirigent The Verge le sont, et l’analyse du site de l’injonction est assez claire : “En bref, les applications iOS doivent être autorisées à diriger les utilisateurs vers des options de paiement autres que celles proposées par Pomme.” Contextuellement, ce n’était pas la victoire qu’Epic recherchait, mais c’est un petit pas qui permettrait aux développeurs iOS d’inclure des systèmes de facturation alternatifs aux côtés d’Apple et qui pourrait signifier que des applications comme Spotify ou Kindle pourraient ramener des systèmes de facturation séparés, donnant aux développeurs sur iOS a une longueur d’avance sur les changements qui sont sur le point d’atterrir sur le Play Store à la fin de ce mois.

Nous avons contacté Google concernant le changement à venir et s’il envisage d’ajuster ces plans à la lumière de l’injonction qui doit être imposée à Apple. Google n’a pas immédiatement répondu au commentaire.

Il est important de noter que l’injonction contre Apple doit entrer en vigueur le 9 décembre, ce qui donne à Apple un peu de temps pour faire appel (ce sera certainement le cas) et à Google un peu de temps pour réfléchir à ce qu’il compte faire si l’injonction est maintenue. Mais je parierais que Google devra finalement modifier ses plans pour s’adapter si c’est le cas, offrant aux créateurs d’applications sur l’équipe bugdroid les mêmes avantages qu’Epic vient de gagner pour les développeurs iOS.