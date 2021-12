Google diffusait toujours des publicités sur le déni climatique, malgré sa promesse d’arrêter

Selon un nouveau rapport du Center for Countering Digital Hate (CCDH), Google a eu du mal à respecter sa récente promesse d’arrêter de diffuser des publicités sur du contenu faisant la promotion du déni du changement climatique.

La nouvelle recherche a identifié 50 articles contenant des mensonges sur le changement climatique et qui comportaient toujours des publicités Google après la date à laquelle Google a annoncé leur interdiction. Google a annoncé en octobre une nouvelle politique interdisant « les publicités et la monétisation de contenus qui contredisent le consensus scientifique bien établi sur l’existence et les causes du changement climatique ». La nouvelle politique était censée entrer en vigueur pour les annonceurs, les éditeurs et les créateurs YouTube de Google le 9 novembre.

« Ils n’ont pas donné suite à une action réelle »

« En faisant leur annonce initiale, Google semble reconnaître qu’ils ont joué un rôle dans la rentabilité de la négation du changement climatique, et pourtant ils n’ont pas donné suite à des actions concrètes », Imran Ahmed, directeur général du Center for Countering Digital Hate. , a déclaré dans un communiqué.

Dans un e-mail à The Verge, le responsable des communications et des affaires publiques de Google, Michael Aciman, a déclaré que la société « avait examiné les pages partagées avec nous et avait pris les mesures d’application appropriées ». Google a déclaré avoir supprimé les publicités de la majorité des URL, car elles enfreignaient la politique de l’entreprise sur le changement climatique.

Un article de Breitbart sur la liste du CCDH qualifie le réchauffement climatique de canular. Un autre article du site Web conservateur The Western Journal prétend faussement que « que le climat change – et s’il est causé par l’homme – sont des questions sans réponse définitive ». Les scientifiques conviennent que l’activité humaine a déjà réchauffé la planète de plus d’un degré Celsius, ce qui entraîne des conditions météorologiques plus extrêmes et déclenche d’autres menaces à travers le monde.

Le nouveau rapport fait suite à une autre étude publiée en novembre par le CCDH qui a retracé près de 70 pour cent de toutes les interactions avec le contenu de déni climatique sur Facebook à seulement 10 éditeurs « marginaux ». Bon nombre de ces éditeurs ont diffusé des publicités Google, qui, selon les estimations, ont rapporté à Google 1,7 million de dollars de revenus sur six mois cette année. Cinq de ces éditeurs, dont Breitbart et The Western Journal, sont apparus une fois de plus sur le nouveau décompte de l’organisation du contenu sur le déni climatique qui présentait des publicités Google.

Facebook a également été critiqué par des militants pour ne pas avoir arrêté la propagation de la désinformation climatique sur sa plate-forme. Mais contrairement à Google, Facebook a maintenu que les messages signalés par les militants comme trompeurs étaient « des messages avec lesquels ces groupes sont en désaccord politiquement » et ne violaient pas leurs politiques.