Google dit aux juges que c’est le terme de recherche le plus populaire sur Bing

in

Google continue de se défendre contre une amende de 5 milliards de dollars infligée par la Commission européenne en 2018. Sa dernière défense est que les consommateurs n’utilisent que le moteur de recherche concurrent de Microsoft, Bing, pour accéder à Google.

Selon Bloomberg, l’avocat de Google, Alfonso Lamadrid, s’est opposé à l’évaluation de la Commission selon laquelle l’entreprise a utilisé des tactiques déloyales pour maintenir sa domination dans les recherches. La Commission affirme que Google a injustement exigé que ses applications soient préinstallées et promues sur les meilleurs téléphones Android, renforçant ainsi sa position.

La Commission allègue que cela a conduit à moins de choix pour les consommateurs. Cependant, Lamadrid soutient que les consommateurs ont choisi Google.

Nous avons soumis des preuves montrant que la requête de recherche la plus courante sur Bing est de loin Google. Les gens utilisent Google parce qu’ils le souhaitent, pas parce qu’ils y sont forcés. La part de marché de Google dans la recherche générale est cohérente avec les enquêtes de consommation montrant que 95% des utilisateurs préfèrent Google aux moteurs de recherche concurrents.

Étant donné que Bing est le moteur de recherche par défaut sur les appareils exécutant Windows 11 et versions antérieures, il est probable que cela vienne des utilisateurs qui tapent “Google” dans leur barre d’adresse, ce qui effectuera automatiquement une recherche d’un terme.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Google a également déclaré pour sa défense que sa plate-forme ne peut pas détenir un monopole car elle est en concurrence avec la plate-forme iOS et l’App Store d’Apple. La Commission considère cependant qu’il s’agit d’une défense faible, car la part de marché d’Apple n’est pas aussi importante que celle d’Android.

Ce n’est que l’une des nombreuses poursuites auxquelles Google fait face pour des allégations de comportement anticoncurrentiel, en particulier en ce qui concerne la distribution d’applications sur les téléphones Android et le Play Store, “forçant” Google Assistant sur les OEM Android et le prétendu monopole de la société sur la publicité en ligne.

Tellement de choses à diffuser

Voici les meilleures émissions sur Paramount Plus en ce moment

Le Paramount+, récemment lancé, propose des centaines d’heures de séries nouvelles et classiques de réseaux tels que CBS, BET, Comedy Central et MTV. Voici une liste des meilleures émissions sur Paramount Plus en ce moment.