Google dit qu’Apple « ne devrait pas bénéficier de l’intimidation » créée par le verrouillage d’iMessage

Google a accusé Apple de profiter de l’intimidation dans le cadre d’une stratégie délibérée visant à faire des utilisateurs d’Android des citoyens de seconde zone sur le service iMessage du fabricant d’iPhone.

Le service de messagerie d’Apple comprend un certain nombre de fonctionnalités exclusives à iOS, comme Memoji, et transforme les textes des utilisateurs d’Android en vert au lieu du bleu natif d’iOS. Cela a fait d’iMessage un symbole de statut parmi les adolescents américains, créant une pression des pairs pour que les jeunes achètent des iPhones et conduisant parfois à l’ostracisme des utilisateurs d’Android. Se présenter dans une discussion de groupe en tant que bulle verte est devenu, pour certains, un faux pas social.

Un récent rapport du Wall Street Journal a mis en évidence cette dynamique et a suscité une réponse à la fois de l’équipe Android et du responsable Android de Google, Hiroshi Lockheimer.

« iMessage ne devrait pas bénéficier du harcèlement. Le texto doit nous rassembler, et la solution existe. Résolvons cela comme une seule industrie », a tweeté le compte Android officiel.

Lockheimer était plus véhément : « Le verrouillage iMessage d’Apple est une stratégie documentée. Utiliser la pression des pairs et l’intimidation comme moyen de vendre des produits est fallacieux pour une entreprise qui place l’humanité et l’équité au cœur de son marketing. Les normes existent aujourd’hui pour résoudre ce problème.

Apple dit que rendre iMessage disponible sur Android « nous ferait plus de mal que de nous aider »

Bien que la stratégie iMessage d’Apple soit apparente depuis longtemps, les e-mails internes envoyés par les dirigeants de l’entreprise qui ont été révélés lors du récent essai d’Epic Games ont confirmé l’importance consciente de cette stratégie. Apple a envisagé de rendre iMessage disponible sur Android pour attirer plus d’utilisateurs, mais a conclu que cela « nous ferait plus de mal que de nous aider » (selon les termes du directeur d’Apple Phil Schiller). Comme l’a dit un autre cadre, Craig Federighi : « iMessage sur Android servirait simplement à supprimer [an] obstacle aux familles iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android.

L’intervention de Google n’est bien sûr pas purement altruiste : l’entreprise gagnerait énormément à ce qu’Apple rende iMessage disponible sur Android. Google a également récemment fait pression pour que le fabricant d’iPhone prenne en charge le standard de SMS de nouvelle génération RCS, qui est destiné à remplacer les SMS et a déjà obtenu le soutien des principaux opérateurs américains.

Google n’est pas non plus bien placé pour critiquer les stratégies de messagerie des autres entreprises. Comme l’a noté Ron Amadeo, rédacteur en chef d’Ars Technica sur Twitter, le géant de la recherche est notoirement dysfonctionnel en matière de messagerie et a lancé 13 applications de messagerie distinctes depuis la sortie d’iMessage en 2011 (dont la plupart ont échoué).