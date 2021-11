Google dit que le déverrouillage des empreintes digitales du Pixel 6 peu fiable est une fonctionnalité, pas un bogue

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Google a donné une raison pour les performances médiocres du scanner d’empreintes digitales du Pixel 6. Les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran sont plus lents à déverrouiller et moins fiables que les capteurs des téléphones concurrents. Google dit que cela est dû au scanner du Pixel 6 offrant des algorithmes de sécurité « améliorés ».

La série de téléphones Pixel 6 est sortie depuis quelques semaines maintenant, mais l’une des plaintes que nous avons eues avec les deux téléphones était que le capteur d’empreintes digitales à l’écran n’était tout simplement pas fiable. Nos deux examinateurs ont noté qu’il était plus lent à déverrouiller que les téléphones concurrents et qu’il fallait parfois taper deux fois du doigt.

Maintenant, Google a répondu aux plaintes des utilisateurs concernant l’authentification par empreinte digitale. Curieusement, le compte Twitter de Made By Google indiquait essentiellement qu’il était plus lent et moins fiable pour des raisons de sécurité :

Le capteur d’empreintes digitales Pixel 6 utilise des algorithmes de sécurité améliorés. Dans certains cas, ces protections supplémentaires peuvent prendre plus de temps à vérifier ou nécessiter un contact plus direct avec le capteur.

C’est une raison assez intéressante pour une expérience douteuse du capteur d’empreintes digitales à l’écran, mais nous ne pouvons pas dire avec certitude si la solution de Google a effectivement amélioré la sécurité par rapport aux smartphones concurrents. Mais ce que nous pouvons dire, c’est que de nombreux téléphones dotés de capteurs intégrés (qu’il s’agisse de capteurs optiques ou à ultrasons) semblent offrir une expérience de déverrouillage beaucoup plus rapide et plus fiable.

On ne sait pas si Google résoudra les problèmes d’empreintes digitales du Pixel 6 avec une mise à jour logicielle, mais cela semble définitivement être quelque chose sur lequel l’entreprise doit se concentrer. Là encore, entre cela, les téléphones appelant des contacts au hasard et les problèmes mineurs de scintillement de l’écran, Google a beaucoup de travail à faire.