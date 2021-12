Google dit que les problèmes de signal des Pixel 6 et 6 Pro ne sont pas dus aux erreurs des utilisateurs lors de la construction de décembre

Tout intelligent, mais pas de « téléphone »

Google enquête sur les problèmes de connectivité réseau du Pixel 6

Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro sont deux des meilleurs smartphones Android sortis cette année, marquant un retour à la forme pour Google après quelques années de sortie d’appareils de milieu de gamme largement sans inspiration. Cependant, aucun des téléphones Pixel n’est parfait. Ils ont été confrontés à de nombreux problèmes, notamment en offrant une connectivité de réseau mobile inférieure à la moyenne et des vitesses 5G. Le correctif de sécurité de décembre fournit des correctifs pour plusieurs bogues très médiatisés, mais il semble avoir aggravé les problèmes de connectivité du réseau mobile.

Après l’installation du correctif de sécurité de décembre, les rapports des propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro inondent Internet, se plaignant d’une mauvaise ou d’aucune réception du réseau mobile dans les zones où ils recevaient auparavant un signal complet. En conséquence, la batterie se décharge plus rapidement que d’habitude, un effet secondaire involontaire lorsque le téléphone recherche la réception. Certains utilisateurs signalent également des vitesses de données mobiles plus lentes. Le problème semble principalement affecter les propriétaires de Pixel 6 et 6 Pro en Europe, bien qu’il existe également des rapports sporadiques de propriétaires américains. Il y a déjà un fil à ce sujet sur Google Issue Tracker rempli de commentaires de propriétaires de Pixel 6 frustrés qui ont eu du mal à passer des appels après la mise à jour.

La mise à jour de sécurité de Google de décembre pour ses derniers Pixels comprend un nouveau micrologiciel de modem, destiné à corriger la perte de signal aléatoire à laquelle certains utilisateurs étaient confrontés. Cependant, avec le nombre de rapports que nous avons vus en ligne au cours des deux derniers jours, cela semble avoir fait exactement le contraire. Certains utilisateurs prétendent avoir désactivé les fonctionnalités améliorées de la 5G dans une certaine mesure, bien que votre kilométrage puisse varier. Pour l’instant, la seule autre option est de vous assurer que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi à tout moment.

Les Pixel 6 et 6 Pro sont équipés d’un modem Samsung Exynos 5123b, dont les tests ont révélé qu’il n’était pas à la hauteur des modems Qualcomm présents dans presque tous les autres smartphones vendus aux États-Unis. Cette fois-ci, cependant, il semble que le nouveau firmware soit à blâmer pour les problèmes de connectivité réseau plutôt que le modem lui-même. Si vous n’avez pas encore installé la mise à jour de décembre sur votre Pixel, vous voudrez peut-être l’attendre jusqu’à ce que Google reconnaisse le problème et le résolve.

De nombreux propriétaires européens de Pixel 6 ont émis l’hypothèse que les problèmes de réseau mobile pourraient être dus à une version incorrecte de la mise à jour de décembre qui leur était déployée. Cependant, un porte-parole de Google a confirmé à 9to5Google que toutes les versions de la fonctionnalité de suppression de décembre sont fonctionnellement les mêmes et que les problèmes de connectivité réseau n’ont rien à voir avec elles.

La version A1 est destinée aux unités Pixel 6 déverrouillées ou achetées sur Google Store, tandis que les autres versions sont destinées aux appareils des opérateurs.

Un responsable de PixelCommunity a également confirmé sur Reddit que la société « enquêtait activement » sur le problème de connectivité et fournirait plus d’informations lorsqu’elles seront disponibles.

Merci: Thomas Vranken, Rickard Hökros, Moshe et Bruce Andrews

