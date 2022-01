Google dit que l’intimidation de la bulle verte iMessage profite à Apple

Gary Sims / Autorité Android

TL;DR

Google a critiqué la stratégie de verrouillage iMessage d’Apple contre les appareils Android. Les commentaires interviennent après que le WSJ a signalé la domination de l’iPhone et d’iMessage chez les adolescents américains. Le point de vente a également évoqué le phénomène de la bulle verte chez les adolescents.

L’iMessage d’Apple a acquis un énorme succès aux États-Unis, et l’une des tendances les plus étranges est la controverse bulle bleue/bulle verte. Les utilisateurs d’Android obtiennent une bulle de texte verte dans iMessage plutôt que la bulle bleue par défaut, car ils sont obligés d’utiliser des SMS au lieu d’envoyer des messages via des données. Cela a conduit certaines personnes, en particulier les adolescents, à se moquer des utilisateurs d’Android qui se démarquent de cette manière.

Maintenant, le vice-président senior de Google, Hiroshi Lockheimer, a critiqué Apple pour avoir apparemment profité de cette « pression des pairs » et de « l’intimidation » autour d’iMessage.

« Le verrouillage iMessage d’Apple est une stratégie documentée. Utiliser la pression des pairs et l’intimidation comme moyen de vendre des produits est fallacieux pour une entreprise qui place l’humanité et l’équité au cœur de son marketing. Les normes existent aujourd’hui pour résoudre ce problème », a tweeté Lockheimer.

Le compte Twitter d’Android a également contesté le « harcèlement » autour d’iMessage d’Apple, affirmant qu’une solution existait déjà.

Les commentaires de Google et Lockheimer viennent en réaction à un article du Wall Street Journal sur la domination de l’iPhone chez les adolescents. Le point de vente a également signalé que les adolescents et les étudiants utilisant Android ressentaient une pression sociale pour être une bulle de texte verte dans iMessage.

En outre, l’article cite un e-mail de 2013 de Craig Federighi d’Apple, dans lequel il présente son opposition à une suggestion interne visant à amener iMessage sur Android.

« En l’absence d’une stratégie pour devenir le principal service de messagerie pour (la) majorité des utilisateurs de téléphones portables, je crains que l’iMessage sur Android ne serve simplement à supprimer (un) obstacle aux familles iPhone donnant à leurs enfants des téléphones Android », Federighi c’est noté.

Une solution pour les utilisateurs d’Android ?

La gestion de troisième classe des utilisateurs Android dans iMessage ne s’étend pas seulement à une bulle de texte verte, mais signifie également que de nombreuses fonctionnalités sont entravées pour cet utilisateur. La plate-forme de messagerie d’Apple revient au SMS archaïque pour les utilisateurs d’Android, qui ne repose pas sur la connectivité des données et offre une mauvaise expérience.

Une solution, suggérée à la fois par Lockheimer et Google, consiste pour Apple à adopter la norme RCS pour les SMS. Cela achemine les textes via les données, tout en permettant également un partage multimédia de meilleure qualité, des reçus de lecture, des indicateurs de saisie, une fonctionnalité de localisation, des fonctionnalités d’appel VoIP et vidéo, etc. Le point de vue de Google sur RCS apporte également un chiffrement de bout en bout à la table. Cependant, RCS n’a pas connu la version la plus fluide, la prise en charge des opérateurs, en particulier, étant un obstacle initial majeur.

Que devrait faire Apple avec iMessage et Android ?

11 voix

Apple devrait activer RCS pour les utilisateurs d’Android

55%

Apple devrait apporter iMessage à Android

0%

Lancer iMessage pour le Web

0%

Je m’en fiche car j’utilise une autre application

45%

Une autre solution potentielle consiste pour Apple à apporter iMessage à Android. Mais Apple pense apparemment qu’il pourrait perdre des ventes d’iPhone en empruntant cette voie, du moins si l’e-mail de Federighi reflète la position actuelle de l’entreprise. La société a également publié une version Web de Facetime pour les utilisateurs d’Android et de PC. Ainsi, une version Web d’iMessage est également une possibilité théorique, même si certaines fonctionnalités lui manqueront probablement également.

Que pensez-vous qu’Apple devrait faire concernant les utilisateurs d’iMessage et d’Android ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.

