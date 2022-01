Google dit qu’il ne veut pas d’iMessage sur Android. Voici ce qu’il veut.

TL;DR

Un cadre de Google a développé une solution à la mauvaise gestion par iMessage des utilisateurs d’Android. Hiroshi Lockheimer dit qu’Apple devrait implémenter RCS comme option de secours au lieu de SMS.

Google a appelé Apple ce week-end pour avoir profité de la « pression des pairs » et du « harcèlement » sur la fonction bulle verte/bulle bleue d’iMessage. Google et le vice-président principal Hiroshi Lockheimer ont tous deux noté à l’époque qu’une solution existait, et l’exécutif a maintenant élaboré à ce sujet.

« Nous ne demandons pas à Apple de rendre iMessage disponible sur Android. Nous demandons à Apple de prendre en charge la norme de l’industrie pour la messagerie moderne (RCS) dans iMessage, tout comme ils prennent en charge les anciennes normes SMS/MMS », a noté Lockheimer dans un fil de discussion lundi.

La plate-forme de messagerie d’Apple marque les utilisateurs d’iPhone comme des bulles bleues, mais revient aux SMS pour les utilisateurs d’Android et les marque comme des bulles vertes. Le retour à l’ancienne norme SMS signifie que de nombreuses fonctionnalités de messagerie instantanée typiques sont manquantes ou entravées. Cette saga a conduit de nombreux adolescents et étudiants aux États-Unis à ressentir la pression de leurs pairs pour passer aux iPhones, a récemment rapporté le Wall Street Journal.

Plus de lecture : N’oubliez pas — Une bulle verte sur un iPhone est une personne

Lockheimer explique que le protocole RCS plus moderne qui remplace SMS prend en charge des fonctionnalités telles que les indicateurs de saisie, les reçus de lecture, de meilleurs groupes et les discussions individuelles sécurisées. Ce ne sont pas les seules fonctionnalités prises en charge par la norme, car elle permet également un partage multimédia, un partage de position et des appels vidéo de meilleure qualité. Il manque encore quelques fonctionnalités (par exemple, des discussions de groupe cryptées de bout en bout, des citations, etc.), mais l’expérience est presque aussi bonne qu’une application de messagerie instantanée classique sur papier.

« En n’incorporant pas le RCS, Apple freine l’industrie et freine l’expérience utilisateur non seulement pour les utilisateurs d’Android mais aussi pour leurs propres clients », a déclaré le responsable de Google, ajoutant que Google était heureux de travailler avec le fabricant d’iPhone pour mettre en œuvre le RCS.

Le RCS est-il activé sur votre téléphone ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Le RCS est-il activé sur votre téléphone ?

45 voix

Oui, et j’utilise les SMS basés sur RCS

56%

Oui, mais je n’utilise pas du tout les SMS

13%

Je ne sais pas

24%

Non, ce n’est pas activé

sept%

commentaires