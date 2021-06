Google dit qu’il n’est pas tout à fait prêt à améliorer votre confidentialité dans Chrome – .

Google cherche depuis quelques années à améliorer la confidentialité des utilisateurs dans ses produits, une initiative qui semble contre-intuitive. Google gagne de l’argent grâce aux publicités et les publicités personnalisées basées sur le suivi et le profilage rapportent le plus d’argent. Mais une combinaison de facteurs a contraint Google à placer la confidentialité au centre de ses produits. Apple a été la première grande entreprise technologique à avoir fait une grosse affaire sur la confidentialité ces dernières années. Apple a conçu des fonctionnalités plus sophistiquées pour empêcher le suivi des utilisateurs et améliorer la confidentialité en ligne. Cependant, ce n’est pas seulement la pression des pairs qui a forcé Google à reconsidérer la confidentialité. Google a connu une série de scandales portant atteinte à la vie privée au fil des ans, attirant l’attention sur ses initiatives massives de suivi des utilisateurs.

L’un des grands projets de Google pour améliorer la confidentialité des utilisateurs concerne l’un de ses produits les plus populaires, le navigateur Chrome. Google souhaite bloquer les cookies tiers dans Chrome, ce qui compliquerait le suivi des utilisateurs par d’autres entreprises. Mais Google vient d’annoncer qu’il n’offrira pas cette amélioration de la confidentialité très bientôt – la société a reporté le blocage des cookies tiers à 2023. C’est environ un an plus tard que ce que la société avait initialement prévu. Et c’est peut-être la faute de Google si elle n’a pas pu supprimer les cookies tiers de Chrome plus tôt.

Google a expliqué dans un nouvel article de blog qu’il disposait d’un calendrier mis à jour pour le plan de Chrome visant à éliminer progressivement les cookies tiers. C’est parce que « plus de temps est nécessaire dans l’ensemble de l’écosystème pour bien faire les choses ». Google a expliqué que « l’initiative Privacy Sandbox vise à créer des technologies Web qui protègent à la fois la confidentialité des personnes en ligne et donnent aux entreprises et aux développeurs les outils nécessaires pour créer des entreprises numériques florissantes afin de garder le Web ouvert et accessible à tous, maintenant et pour l’avenir ».

Ce n’est que plus tard dans l’article que nous apprenons que le plan de Google visant à supprimer la prise en charge des cookies tiers de Chrome est « sous réserve de notre engagement avec la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni. »

L’implication d’un organisme de réglementation en la matière est un détail clé, et cela laisse entendre que le problème de Google pourrait être plus important que la simple amélioration de la confidentialité dans Chrome. Comme le souligne The Verge, Google est dans une situation difficile car Chrome est un acteur dominant du secteur et Google a fait face à de nombreuses enquêtes antitrust au fil des ans, certaines d’entre elles ayant entraîné des amendes massives en Europe.

Si Google supprime trop rapidement la prise en charge des cookies tiers de Chrome, cela pourrait nuire à certains de ses concurrents directs dans le domaine de la publicité. Après tout, Google peut toujours suivre et profiler les utilisateurs une fois que les cookies tiers disparaissent. Mais ne pas agir sur les cookies tiers ouvrira la porte à des scandales de confidentialité. Quoi qu’il en soit, Google pourrait faire face à la colère des régulateurs qui prêtent une attention particulière aux Big Tech.

Google a abordé la technologie controversée FLoC dans le même article de blog, qui est l’abréviation de Federated Learning of Cohorts. C’est censé être une fonction de suivi respectueuse de la vie privée qui permettrait aux annonceurs de cibler les annonces sur des groupes de personnes ayant des intérêts similaires. Mais FLoC a suscité de nombreuses critiques de la part des concurrents de Google qui dirigent des concurrents de Chrome, qui ont déclaré officiellement qu’ils ne prendraient pas en charge le suivi FLoC. Google a déclaré avoir entendu les commentaires et prévoyait de conclure l’essai bientôt afin de pouvoir potentiellement apporter des modifications à sa technologie FLoC avant d’aller de l’avant :

Les technologies sont rigoureusement testées dans Chrome à travers des essais d’origine potentiellement nombreux, permettant une transparence et un retour d’information tout au long. Par exemple, nous avons reçu des commentaires substantiels de la communauté Web lors de l’essai d’origine pour la première version de FLoC. Nous prévoyons de conclure cet essai d’origine dans les semaines à venir et d’intégrer les commentaires, avant de passer à d’autres tests sur l’écosystème.

Une fois les nouvelles technologies qui remplaceront les cookies tiers déployées, Chrome peut commencer à supprimer progressivement les cookies tiers au cours d’une période de trois mois se terminant fin 2023.

