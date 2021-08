Google Docs reprend enfin l’une des meilleures fonctionnalités de Gmail basées sur l’IA

in

Google a déployé Smart Reply sur YouTube l’année dernière dans le but d’aider les créateurs à interagir plus efficacement avec leur public en répondant aux commentaires à l’aide de suggestions de réponses. C’est une fonctionnalité pratique qui a fait ses débuts dans Gmail il y a quelques années, et Google Docs a maintenant reçu le même traitement.

Les réponses suggérées ont commencé à s’afficher sous la zone de réponse dans les commentaires Google Docs afin que vous puissiez gagner du temps en répondant aux commentaires de vos collègues, par exemple. Bien sûr, vous pouvez modifier la suggestion après en avoir choisi une ou simplement l’envoyer telle quelle. Si vous n’êtes pas sûr d’une réponse suggérée, vous pouvez simplement la rejeter.

Source : Google

La réponse intelligente dans Docs sera activée par défaut. Mais si vous n’êtes pas à l’aise de l’utiliser, vous pouvez désactiver la fonctionnalité en vous rendant dans la section Préférences du menu Outils. Pour l’instant, les réponses suggérées sont disponibles dans les fils de commentaires en anglais.

La dernière version fait suite au lancement de Smart Compose et des fonctionnalités de correction automatique de Docs plus tôt cette année, élargissant la présence des capacités d’IA de Google dans l’une des meilleures applications Android. Ces fonctionnalités basées sur l’apprentissage automatique s’appuient sur le contexte pour fournir des suggestions pertinentes.

Smart Reply a commencé à être déployé auprès de certains utilisateurs de Workspace ainsi que des clients G Suite Basic et Business. Il devrait être mis en ligne pour tout le monde dans les deux prochaines semaines.

