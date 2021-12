Google Docs vient de réaliser notre plus grand rêve de blogueur insupportable

— — — — — — — — — — — — — — — —

L’humble tiret em — où serions-nous sans lui ? Un favori parmi les écrivains d’Android Police, le tiret em est utilisé à la place de plusieurs autres signes de ponctuation, y compris les virgules, les deux points, les parenthèses et les guillemets. C’est sacrément pratique, si je le dis moi-même. Si vous passez la plupart de votre temps à écrire dans Google Docs, vous savez à quel point il peut être difficile d’insérer un tiret cadratin ou, du moins, à quel point c’était difficile. Avec un nouveau raccourci, l’utilisation de l’outil préféré de chaque écrivain est devenue beaucoup plus facile.

Le compte Twitter de Google Docs a annoncé aujourd’hui l’arrivée surprise d’une correction automatique par défaut pour le tiret em, utilisant la vidéo virale de la comédienne Alexis Gay sur son amour du signe de ponctuation pour marquer l’occasion. Auparavant, insérer un tiret cadratin dans un document était assez délicat. Copier et coller ou des codes alternatifs ont fait le travail mais n’a jamais été aussi satisfaisant que d’appuyer sur un bouton d’un clavier. Dans le pire des cas, cela pourrait même ruiner votre flux d’écriture – quelque chose que personne ne veut leur arriver.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Heureusement, notre cauchemar mondial est terminé. Vous pouvez maintenant appuyer trois fois sur le bouton tiret de votre clavier pour générer automatiquement un tiret em — aucune étape supplémentaire n’est nécessaire. Et bon, si vous faites partie de ces (mauvaises) personnes qui utilisent un fr tiret, vous pouvez également en créer un en tapant deux tirets. Mais tu ne ferais jamais ça, n’est-ce pas ? Les amis ne laissent pas leurs amis utiliser des tirets.

Personnellement, j’ai un tiret em défini comme raccourci sur le presse-papiers de mon PC depuis aussi longtemps que je me souvienne, surtout après avoir abandonné un clavier avec un pavé numérique capable d’entrer des codes alternatifs. Je suis ravi de supprimer ma méthode de piratage pour générer mon signe de ponctuation préféré avec quelque chose d’un peu plus facile à gérer. Avec ce changement, l’une des choses que je préfère le moins à propos de l’écriture dans Google Docs a pratiquement disparu.

Samsung met la touche finale à One UI 4 pour le Galaxy Note20

Pouvons-nous devenir stables maintenant?

Lire la suite

A propos de l’auteur

Will Sattelberg (759 articles publiés)



Will est un passionné d’Android depuis qu’il a obtenu son premier smartphone en 2011. Il adore regarder des films, a un arriéré sans fin de jeux vidéo et produit un podcast comique pendant son temps libre. Il vit à Buffalo, NY et est prêt à vous donner des recommandations d’ailes de poulet à tout moment. Il suffit de demander.

Plus de Will Sattelberg