Google Docs vous permet désormais d’insérer des images et des tableaux sans déplacer votre souris

Google a réorganisé l’expérience Google Docs plus tôt cette année avec le lancement de la puce intelligente, une fonctionnalité conçue pour lier les informations d’autres applications Workspace à votre fichier Docs, entre autres fonctionnalités. Maintenant, cette fonctionnalité est devenue encore plus utile avec une nouvelle extension.

Source : Google

Google Docs a ajouté un nouveau menu qui vous permet d’insérer n’importe quoi dans votre document, y compris des noms, des liens de fichiers, des images, des tableaux et d’autres types de contenu riche sans quitter votre onglet actuel. Vous pouvez le faire en tapant @ dans un document, ce qui fera apparaître un menu de suggestions de fichiers, de personnes et de réunions.

La nouvelle fonctionnalité est un moyen pratique de rechercher tout ce que vous souhaitez ajouter à votre document, comme des fichiers dans Drive. Dans ce cas, Docs générera un lien dans le document actuel qui vous redirigera vers le contenu correspondant.

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité pour marquer quelqu’un et il vous sera demandé si vous souhaitez partager le document avec lui. Avant ce changement, vous deviez accéder à une autre application afin de rechercher des éléments à ajouter dans votre document. La nouvelle fonctionnalité vous permet d’exécuter cette fonction sur la plupart des meilleurs ordinateurs portables sans utiliser votre souris.

En plus du nouveau menu universel, Docs vous permet désormais d’ajouter un saut de page avant les paragraphes. Vous pouvez utiliser cette option pour créer une nouvelle page avec des styles de paragraphe spécifiques tels que des titres, des sous-titres ou des en-têtes. La mise à jour la plus récente vous permet également d’importer et d’exporter Microsoft Word et d’autres documents tiers avec « Saut de page avant » appliqué aux paragraphes tout en conservant leur mise en forme.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour tous les utilisateurs de Google Workspace, ainsi que pour les clients G Suite Basic et Business, même si cela peut prendre quelques semaines pour que tout le monde constate les changements.