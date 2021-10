Google doit arrêter de déconner et enfin sortir une Pixel Watch

Google est dans le jeu des montres intelligentes depuis 2014 avec la LG G Watch et la Samsung Gear Live sous Android Wear. Pourtant, vous pourriez être surpris de découvrir qu’il n’a jamais eu son propre portable de marque. Chaque année, nous entendons des rumeurs selon lesquelles Google sort une montre Pixel, mais ce n’est toujours pas le cas. Cependant, la refonte de son système d’exploitation de téléphone avec Android 12 et de la plate-forme portable avec Wear OS 3 signifie désormais que 2021 est le moment idéal pour que Google lance une montre Pixel.

Samsung a actuellement le monopole de la dernière itération de Wear OS avec sa série Galaxy Watch 4 récemment lancée et aussi bonne que Samsung soit dans de nombreux domaines, cette smartwatch ne s’annonce pas comme le sauveur de Wear OS que de nombreux fans espéraient. Pour l’instant, Google laisse beaucoup de ses partenaires portables de longue date dans l’ignorance de la date exacte de la mise à jour de Wear OS 3. Cela ne fait que rendre la plate-forme plus dépendante de Samsung. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Google doit arrêter de déconner et créer une montre Pixel, et posséder la plate-forme n’en est qu’une.

Une Pixel Watch n’avait pas beaucoup de sens… jusqu’à maintenant

Le premier appareil à avoir reçu le surnom de Pixel était le Chromebook Pixel en 2013, et ce n’est qu’en 2016 que Google a sorti un téléphone utilisant le nom. Depuis lors, nous avons eu plus d’appareils pour continuer à développer la marque Pixel avec des écouteurs, des chargeurs sans fil, plus de Chromebooks et un crayon. Les autres acteurs majeurs de l’électronique grand public, Apple et Samsung, ont leurs propres écosystèmes haut de gamme, mais chacun d’eux a une chose que Google n’a pas : une montre connectée.

Autant j’aurais aimé avoir une montre Pixel il y a des années, cela n’avait pas autant de sens qu’aujourd’hui. C’est parce qu’avant Wear OS 3, chaque smartwatch disponible allait essentiellement exécuter le même logiciel. Cependant, Google traite enfin la nouvelle version de son logiciel portable comme il le fait pour ses téléphones Android. Chaque fabricant qui utilise la plate-forme l’habille à sa guise, comme Samsung l’a fait avec la Galaxy Watch 4 et la One UI Watch.

Une Pixel Watch donne à Google la possibilité d’étendre son expérience avec ses smartphones sur un autre écran. Il existe de nombreuses fonctionnalités réservées aux pixels, et maintenant que c’est un jeu équitable pour les marques de personnaliser le nouveau Wear OS 3, Google peut raisonnablement l’utiliser lui-même. Oui, cela peut être frustrant lorsque seules certaines fonctionnalités sont verrouillées sur un seul appareil ou une seule marque, mais même si nous pouvons tous ne pas l’aimer, nous ne pouvons pas l’arrêter.

Il existe de nombreuses excellentes montres intelligentes Android sur le marché, et bien que pas toutes, certaines recevront la nouvelle mise à jour Wear OS 3. Des montres comme le nouveau TicWatch Pro 3 Ultra et les nouveaux appareils Fossil Gen 6 sont prévues pour la mise à jour, tout comme les autres montres intelligentes sur la plate-forme Snapdragon 4100. Tant que Google continue de soutenir ses partenaires dans l’espace portable, il y a beaucoup de place pour plusieurs marques Wear OS.

Pourquoi Google doit se lancer dans le jeu des montres connectées

En ajoutant une Pixel Watch à son portefeuille de matériel, Google pourrait enfin faire de Google Fit un service plus robuste. Cela servirait également bien les appareils Fitbit actuels et futurs, que ces produits fonctionnent ou non avec Wear OS. Peut-être qu’en possédant son propre wearable, Google verrait enfin les lacunes de la plate-forme Google Fit. Bien que le service soit correct, il est loin derrière Samsung Health, Apple et même Fitbit.

Non seulement une Pixel Watch complète l’écosystème Pixel, mais elle remplit également d’autres domaines dans le vers Google.

Si l’on en croit les rumeurs et que Google lance un Pixel Pass aux côtés du prochain Pixel 6, une smartwatch serait un complément parfait. Google propose de nombreux services qui se marient à merveille avec ses offres matérielles, mais la boucle dans un appareil portable pourrait être une cerise sur le gâteau de l’expérience Pixel.

L’intégration d’un appareil portable aurait également des implications pour Google dans le domaine de la maison intelligente. Google a déjà la capacité de savoir où vous êtes basé sur votre téléphone et les haut-parleurs, thermostats et caméras intelligents que les gens ont chez eux. J’ai pu voir une automatisation utile rendue possible en ajoutant également une montre intelligente. Il y a des problèmes de confidentialité potentiels ici, bien sûr, mais tant que c’est opt-in, ça devrait aller.

Les montres connectées Wear OS actuelles présentent de nombreux défauts, des performances au logiciel. Mais Google essaie de résoudre certains des problèmes logiciels avec Wear OS 3, et malheureusement, de nombreux partenaires portables sont à la volonté de Qualcomm avec certains des problèmes de performances. Cependant, la série Snapdragon 4100, avec une prise en charge appropriée de la mémoire, exécute assez bien le système d’exploitation Wear actuel. Outre la refonte du système d’exploitation, Google pourrait offrir des performances améliorées sur une montre Pixel avec une puce personnalisée, comme c’est le cas avec ses prochains téléphones.

En mettant un processeur interne dans une montre intelligente basée sur le SoC Tensor pour le Pixel 6, Google serait propriétaire de la pile et contrôlerait entièrement les performances de la montre. Cette configuration permet aux montres Galaxy de Samsung et à l’Apple Watch de faire des choses qu’aucune autre montre Wear OS ne peut actuellement.

Le manque d’efforts de Google dans le passé pour sa plate-forme portable à la fois en termes de logiciel et de matériel le place derrière la balle huit, mais c’est maintenant le moment idéal pour une Pixel Watch. Si Google veut vraiment rivaliser dans le monde du matériel contre les géants qui ont déjà une longueur d’avance, il ne peut pas se permettre de perdre plus de temps.

