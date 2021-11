Google doit informer les médias espagnols des changements dans ses algorithmes

11/03/2021 à 15:17 CET

Carles Planas Bou

Les moyens de communication Les Espagnols pourront négocier individuellement avec géants de la technologie comme google et Facebook afin qu’ils paient pour la diffusion de leur informations. Ceci est établi par la directive européenne Propriété intellectuelle qu’il gouvernement adopté ce mardi par décret-loi royal, c’est-à-dire sans passer par le parlement.

Cette directive européenne réglemente droit d’auteur et les droits voisins sur le marché numérique communautaire, donnant aux États membres la liberté de décider comment réglementer les relations entre les entreprises de médias et les entreprises numériques qui partagent leur contenu. En Espagne, le modèle sera mixte, ce qui signifie que les médias pourront négocier individuellement ou collectivement avec Google et Facebook une compensation financière. C’est la voie suivie par la France, mais pas par Allemagne, qui n’autorise que la négociation collective.

En outre, le texte approuvé en Conseil des ministres mardi établit qu’après avoir conclu des accords pour ce paiement, les géants technologiques seront obligés de faire rapport « périodiquement, en détail et suffisamment & rdquor; aux entreprises médiatiques des modifications de leurs algorithmes, les systèmes qui établissent « les principaux paramètres qui régissent la classification des contenus ajoutés & rdquor ;, selon une ébauche du texte. C’est-à-dire quels critères ces plateformes prennent-elles pour que leurs moteurs de recherche priorisent les actualités d’un média ou d’un autre dans la liste.

Opportunité ou censure ?

L’adaptation espagnole à la réglementation européenne a fait sensation. Le Ministre de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, a expliqué que cette nouvelle loi vise à « casser une lance par des créateurs qui entendent vivre de leur création & rdquor ;, contre le piratage et en faveur du paiement des droits d’auteur, renforçant ainsi la position des médias dans un marché numérique où Google, Facebook et d’autres sociétés détiennent une position dominante.

Cependant, cette décision marque également un changement majeur qui, selon les critiques, pourrait limiter la liberté d’expression. Le réseau des militants pour la démocratie numérique Xnet a assuré que la loi est une « alliance entre le pouvoir et les anciens et les nouveaux monopoles pour le contrôle de la technologie et la circulation de l’information & rdquor; qui « aura des effets dévastateurs sur l’avenir d’Internet ». Il a également dénoncé que cette loi a été approuvée par décret, « sans un processus démocratique qui donne lieu à des amendements, comme s’il s’agissait d’une urgence nationale, sans remettre en cause la société civile organisée & rdquor; et a demandé aux partis de voter pour demander une procédure parlementaire incluant des modifications au texte.

Retour de Google Actualités

La directive approuvée ouvre la porte au retour des Actualités de Google vers l’Espagne, qui sera à nouveau disponible au début de l’année prochaine, comme indiqué ce mercredi. L’entreprise a fermé son service il y a près de sept ans en s’opposant à la loi précédente, qui l’obligeait à payer des éditeurs de médias pour partager son contenu, le soi-disant Canon AEDE qui faisait partie de la aussi controversée taux de Google. L’Espagne est alors devenue le premier pays où Google News a cessé de fonctionner en raison de problèmes avec la législation.

En octobre 2020, Google a annoncé le lancement de Vitrine d’actualités Google, un panneau d’information dans lequel il consacrerait 850 millions d’euros sur trois ans pour indexer le contenu de plus de 600 publications du monde entier. La plateforme permet aux éditeurs de décider comment publier leur contenu. Ce service, présent dans des pays comme l’Allemagne, le Brésil, le Royaume-Uni ou la France, pourrait également atteindre l’Espagne.

Le texte proposé par Iceta reconnaît le droit exclusif du média sur son contenu et demande « transparence et la bonne volonté » dans les négociations entre celles-ci et les entreprises technologiques. Si ces principes ne sont pas respectés, les médias peuvent recourir aux voies administratives et ultérieurement aux tribunaux afin que ces derniers puissent trancher chaque cas individuellement.

Affaires internationales

La décision du gouvernement espagnol intervient deux semaines après que Facebook a conclu un accord avec l’Alliance française de la presse d’information générale avec laquelle il a accepté de payer certains médias pour avoir le droit de partager leurs informations. L’adoption de cette loi en France a provoqué un malaise chez Google, qui s’est vu infliger une amende de 500 millions d’euros pour ne pas avoir négocié « de bonne foi » avec les éditeurs de presse française. Cette décision était la première prise par une autorité de régulation européenne en la matière.