Google donne enfin un peu d’amour au site Web du Play Store avec un nouveau look

Le Play Store fait enfin peau neuve, mais cette fois, Google concentre son attention sur la version du site Web du Play Store.

Android Police a repéré le nouveau design, qui change radicalement l’apparence du site précédent. Au lieu de l’aspect encombré et carré d’antan, le nouveau site Web semble adopter des éléments de conception matérielle avec des coins arrondis tout en empruntant également à la conception plus récente de l’application Play Store en se débarrassant de la barre de navigation latérale.

Les paramètres, la gestion des applications, etc. se trouvent désormais en cliquant sur la vignette de l’utilisateur, tout comme sur la version mobile.

Près du haut se trouve une sélection de puces pour filtrer les applications par type d’appareil, ce qui devrait vous permettre de trouver plus facilement ce dont vous avez besoin pour vos différents appareils, en particulier au milieu d’une recherche. Cela coïncide avec la nouvelle expérience Play Store que Google taquine depuis un certain temps.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

De plus, les pages d’applications occupent une plus grande partie de l’affichage avec une expérience en plein écran. Dans l’ensemble, l’expérience semble beaucoup plus propre. Vous pouvez voir les différences entre les pages d’application ci-dessous :

Certaines applications obtiennent même un aperçu vidéo en plein écran lorsque vous ouvrez leur page, comme Minecraft :

Le changement ne semble pas encore être en ligne sur la version américaine du site Web, mais Android Police note qu’il est déjà en ligne en Corée et à Taïwan. Cela dit, il semble que le nouveau design n’ait pas atteint certaines parties du site, telles que la bibliothèque d’applications.

Pourtant, après que le Play Store ait vu pas mal de changements de conception au fil des ans sur les meilleurs téléphones Android, il est agréable de voir Google donner enfin à son site Web obsolète une refonte moderne. Espérons que la nouvelle expérience sera déployée pour plus d’utilisateurs le plus tôt possible.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Contrôlez votre maison avec Google Assistant

Tirez le meilleur parti de ces appareils et services intelligents avec Google Assistant

L’assistant Google est l’assistant vocal intelligent le plus utile pour obtenir des réponses à vos questions et suivre votre vie numérique, mais il est également idéal pour vous aider à contrôler vos appareils et services domestiques intelligents. Voici ce que vous devez savoir pour profiter de cette fonctionnalité utile !