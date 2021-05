Google donne une seconde chance aux tablettes Android avec Entertainment Space

Google a lancé un espace de divertissement pour les tablettes Android, qui vous permet de découvrir des vidéos, des jeux et des livres sur un écran plus grand. Il sera initialement disponible pour les tablettes Walmart Onn, d’autres à venir en 2021.

Si vous pensez que votre tablette Android n’est pas à la hauteur de son potentiel, vous serez heureux d’apprendre que Google pourrait avoir une solution (partielle). La société a lancé un espace de divertissement qui donne aux tablettes Android un hub central pour les vidéos, les jeux et les livres.

Un peu comme Google TV, Entertainment Space propose une interface grand écran pour à la fois découvrir de nouveaux contenus dans vos applications et reprendre ce que vous avez déjà en déplacement. Vous pouvez trouver une nouvelle émission Hulu, revenir dans Among Us ou terminer la lecture de Ready Player Two.

Vous n’aurez pas non plus toujours à vous engager à télécharger du contenu en dehors des services de streaming. Certains jeux dans Entertainment Space prendront en charge le jeu instantané, et vous pouvez prévisualiser des livres gratuitement comme vous le feriez dans la boutique de Google.

Lire la suite: Les meilleures tablettes Android

Vous devrez être patient pour essayer vous-même Entertainment Space. Le nouveau frontal ne sera disponible ce mois-ci que sur les tablettes de marque Onn de Walmart. L’assistance ne concernera que les tablettes de Lenovo, Sharp et autres plus tard en 2021.

Même ainsi, cela pourrait être un ajout bienvenu. De nombreuses personnes utilisent leurs tablettes Android comme lecteurs multimédias et machines de jeu, mais cela signifie généralement que vous dispersez votre attention sur de nombreuses applications qui ne sont pas toujours optimisées pour les écrans plus grands. L’espace de divertissement ne met pas seulement tout votre contenu au même endroit, il augmente les chances que vous trouviez et utilisiez des applications compatibles avec les tablettes.

Google compte peut-être sur cette dernière partie pour déclencher les ventes de tablettes Android. Alors que les ventes de tablettes ont globalement explosé grâce à la pandémie COVID-19, IDC a estimé que les tablettes Android ont perdu des parts de marché au profit de l’iPad d’Apple au premier trimestre de 2021 – elles ne présentent pas une affaire aussi convaincante que Google pourrait le souhaiter. L’espace de divertissement pourrait vous donner de meilleures raisons d’acheter une ardoise Android, du moins si vous souhaitez en utiliser une pour vous divertir pendant que vous restez à la maison.