Google Doodle célèbre l’anniversaire de Stephen Hawking avec une vidéo spéciale – regardez un scientifique raconter sa vie et ses œuvres

Hawking, né dans une famille de médecins à Oxford en Angleterre, avait un profond intérêt pour l'univers dès son plus jeune âge.

Google Doodle célèbre l’anniversaire de Stephen Hawking : Google a célébré le 80e anniversaire de la naissance du célèbre physicien théoricien anglais, cosmologiste et auteur Stephen Hawking avec un Doodle spécialement conçu. La vidéo d’animation conçue après l’approbation de ses associés emmène les utilisateurs à travers la vie et les œuvres de Hawking avec la narration dans sa voix. Dans le doodle, Google le décrit comme l’un des « esprits scientifiques les plus influents » de l’histoire.

Hawking, né dans une famille de médecins à Oxford en Angleterre, s’intéressait très jeune à l’univers. À l’âge de 21 ans, on lui a diagnostiqué une maladie neurodégénérative à évolution lente qui l’a obligé à se déplacer complètement en fauteuil roulant au fil des ans. Il a perdu la parole et est passé à un appareil de génération de parole. « Bien que je devais parler via un ordinateur, dans mon esprit, je suis libre. » dit-il dans la vidéo

Les théories de Hawking sur les trous noirs, Big Bang a révolutionné la physique moderne. De plus, son livre « Brief History of Time » a rendu la science sur le cosmos accessible à des millions de lecteurs dans le monde, a déclaré Google. Son objectif était « une compréhension complète de l’univers » et sa compréhension disait que « la perfection n’existe pas, même les trous noirs ne sont pas complètement noirs après tout ».

Ses travaux scientifiques comprenaient des théorèmes de singularité gravitationnelle par rapport à la relativité générale et des prédictions selon lesquelles les trous noirs émettent des radiations. Il était un partisan de nombreuses interprétations des mondes comme en mécanique quantique.

Hawkings a été le premier à exposer une théorie de la cosmologie expliquée par la théorie générale de la relativité et la mécanique quantique. En 2002, la BBC a inclus Hawkings dans 100 Greatest Britons. Il a également reçu la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Plusieurs bâtiments sont construits à son nom. Après avoir vécu avec une maladie du motoneurone pendant plus de 50 ans, il est décédé en 2018.

La vidéo se termine par ses mots : « Soyez courageux, soyez curieux, soyez déterminé à surmonter les obstacles. Ça peut être fait.’

