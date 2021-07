Google Doodle Champion Island est un jeu par navigateur étonnamment amusant pour célébrer les Jeux olympiques

Lorsque mon patron, Daniel Bader d’Android Central, m’a demandé si j’avais des projets pour Google Doodle Champion Island, je n’avais aucune idée de ce que c’était. Je n’utilise plus vraiment la page d’accueil de Google, choisissant de saisir mes demandes dans la barre de recherche et de laisser Chrome faire le reste. Je pense que beaucoup d’autres personnes sont dans le même bateau, et vous pourriez manquer un excellent jeu par navigateur pour une durée limitée.

Pour célébrer les Jeux olympiques de Tokyo 2020, Google s’est associé au studio d’animation basé à Tokyo Studio 4°C pour proposer les jeux Doodle Champion Island, un doodle entièrement interactif disponible directement via votre navigateur Web sur la page d’accueil de Google. Cela peut sembler décevant, mais Doodle Champion Island est tout sauf. C’est un jeu étonnamment compétent et amusant qui évoque des souvenirs des premiers titres SNES ou Game Boy.

Les joueurs peuvent participer à sept activités différentes : tennis de table, natation artistique, escalade, tir à l’arc, rugby, skateboard et marathon. En utilisant uniquement les touches fléchées et la barre d’espace, vous pourrez terminer chaque jeu, le rendant beaucoup plus accessible à un public plus large. Et bien que les commandes soient simples, il peut être trompeusement difficile de gagner un match et de battre chaque champion en titre. C’est une bonne chose, cependant, car cela signifie que n’importe qui peut le prendre et y consacrer autant de temps qu’il le souhaite, que ce soit quelques minutes ou quelques heures.

Je me suis mis au tennis de table assez rapidement et, à mon avis, c’est l’un des jeux les plus faciles à battre. Quelque chose comme le rugby m’a donné plus d’ennuis. Même si je n’avais qu’à faire des allers-retours pour passer le ballon, les adversaires m’ont rattrapé rapidement. Il m’a fallu plusieurs essais avant de pouvoir terminer le sprint de 100 mètres sans perdre le ballon.

Cependant, Doodle Champion Island ne concerne pas seulement ces sept événements. Il y a beaucoup de quêtes secondaires à accomplir et des œufs de Pâques à découvrir. Parfois, c’est aussi simple que d’aider un PNJ à transporter un trophée dans un bâtiment voisin ou à ramasser cinq flèches dans la ville, mais d’autres nécessitent plus d’exploration pour trouver. Google et Studio 4°C auraient pu facilement l’appeler et créer un gadget bon marché pour la page d’accueil, mais il est clair que beaucoup de réflexion et d’efforts ont été consacrés à cela pour le rendre attrayant pour les joueurs.

Pour ceux qui sont un peu plus compétitifs, il existe même un classement en temps réel entre quatre équipes différentes. Pensez-y comme les équipes de Pokémon Go ; vous pouvez choisir entre le bleu, le rouge, le vert et le jaune. Au moment où j’écris ces lignes, le rouge et le jaune ont actuellement le plus de points, le vert étant loin derrière. On ne sait pas s’il y a une sorte de prix à la fin pour l’équipe gagnante, mais c’est néanmoins un ajout intéressant qui augmente la nature compétitive de beaucoup d’entre nous.

En quelques heures, je suis passé de n’avoir jamais entendu parler du jeu à l’ouverture de Google chaque fois que j’ai l’occasion de jouer un autre tour. C’est quelque chose qui peut être dit pour les meilleurs jeux Android, et ce que des titres à durée limitée comme celui-ci devraient aspirer à faire. Faites-en un jeu que les gens veulent jouer quand ils le peuvent tout au long de leur journée de travail ou chaque fois qu’ils ont du temps libre à la maison. Parce qu’il est lu via la page d’accueil de Google, tout votre jeu est mis en cache et enregistré afin que vous puissiez fermer votre navigateur et revenir là où vous vous étiez arrêté à tout moment. C’est aussi opportun, en profitant de l’enthousiasme (ou du manque d’enthousiasme) des gens pour les Jeux Olympiques.

Si vous n’avez pas encore essayé ou si vous ne comprenez pas en quoi consiste cette nouvelle page d’accueil de Google, c’est tout, et c’est très amusant.

