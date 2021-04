Google Doodle exhorte les gens à porter un masque, à maintenir une distance sociale au milieu de la flambée des cas de COVID-19

Nouveau Google Doodle demandant aux gens de porter un masque

Pour que les gens se conforment au comportement approprié de Covid-19, Google Doodle vient jouer. Un nouveau Doodle publié par le géant de la recherche exhorte les gens à porter des masques faciaux alors que les cas de Covid-19 augmentent à pas de géant en Inde et dans plusieurs autres pays avec de multiples souches. Pour créer plus de conscience sociale et maintenir la distance sociale, Google a rejoint les autorités pour avertir les utilisateurs de leurs habitudes.

En plaçant le curseur sur l’icône Google, tous les alphabets reviennent avec un masque et s’espacent pour maintenir la distance sociale. En cliquant sur le logo, un message apparaît qui dit «Portez un masque, sauvez des vies. Portez un masque facial, lavez-vous les mains, gardez une distance de sécurité. » Le message comporte trois onglets, Symptômes, Prévention, Traitements. Les utilisateurs obtiennent également des informations sur la façon de prévenir la propagation de l’infection et de nouveaux articles liés à Covid -19.

Le message comprend également l’onglet « Plus d’infos » qui redirige les utilisateurs vers le site Web du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille qui donne des informations sur le dernier nombre de cas, récupérations, décès, etc. Le doodle animé contient également des liens vers des articles de l’Organisation mondiale de la santé. la propagation de Covid.

Auparavant, le major des moteurs de recherche avait créé une petite comptine appelée «The Mask Song». Avec une mélodie semblable au poème de la crèche, «Twinkle Twinkle little star» pour faire prendre conscience du port d’un masque. La légende du message disait à juste titre: «Chantez avec Google Assistant. Dites simplement « Hey Google, chante la chanson du masque », pour apprendre la chanson. »

L’Inde a récemment dépassé la barre des 1 lakh de cas quotidiens de Covid, un nouveau record par rapport au sommet de l’année dernière. Le Maharashtra, le Pendjab et le Chhattisgarh sont les plus touchés parmi tous les États.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.