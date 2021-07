Google Doodle pour les Jeux Olympiques 2021 est un RPG sportif japonais

Capture d’écran : Google / Studio 4°C

Aujourd’hui, ce n’est pas la première fois qu’un Google Doodle est un jeu, mais c’est sûrement le plus complexe à ce jour. Ce vendredi matin, si vous ouvrez une nouvelle page Chrome ou lancez une recherche, vous pouvez cliquer sur une icône pixel-art qui démarre un JRPG sur le thème olympique, avec des séquences animées de Studio 4°C, jouées directement dans votre navigateur.

Avec la cérémonie d’ouverture olympique qui se déroule aujourd’hui à Tokyo, l’événement sportif retardé d’un an et toujours très controversé se déroule sous un nuage de Covid-19. Heureusement, de telles conditions pandémiques n’existent pas dans le monde que Google a créé pour marquer l’événement, car le jeu se déroule sur une île idyllique et est présenté dans le style classique des pixels JRPG.

Vous incarnez un chat calicot, qui arrive sur l’île pour participer à des Jeux olympiques miniatures, avec le nom sans violation du droit d’auteur “Doodle Champion Island Games”. Et c’est un bon jeu, avec non seulement sept événements sportifs différents contrôlés par le clavier (d’autres à venir, apparemment), mais des personnages à qui parler, des quêtes à accomplir, une île à explorer et des classements par équipe à rejoindre.

La propre description du jeu de Google est remplie d’indices sur ce qui s’y cache :

« Bienvenue aux Doodle Champion Island Games ! Au cours des prochaines semaines, rejoignez la (c)athlète calico Lucky alors qu’elle explore Doodle Champion Island : un monde rempli de sept mini-jeux sportifs, d’adversaires légendaires, de dizaines de quêtes secondaires audacieuses et de quelques nouveaux (et anciens ;)) amis. Son but ultime ? Battez chaque champion de sport pour collecter les sept parchemins sacrés et terminez des défis cachés supplémentaires à travers l’île Champion dans le processus de ronronnement.

G/O Media peut toucher une commission

Il existe même un très court documentaire sur le making-of, dans lequel Google indique clairement qu’il s’agit du plus grand doodle interactif qu’ils aient réalisé jusqu’à présent :

Alors que le projet était dirigé par Google US, l’objectif était de créer quelque chose qui explorait et célébrait les mythes et la culture japonaise, donc tout l’art du jeu a été créé par des artistes et des studios japonais. En regardant la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir que beaucoup de réflexion a été consacrée à cela. Chacun des sept sports est associé à des contes populaires qui, selon les artistes, étaient liés. Par exemple, le tir à l’arc représente Nasu no Yoichi, un samouraï du XIIe siècle célèbre pour son tir légendaire avec un arc.

C’est extrêmement jouable, et il y a tout un tas de choses à faire. Outre le tir à l’arc, il y a aussi le rugby, le tennis de table et le skateboard. Le jeu se souvient de votre progression lorsque vous fermez l’onglet, vous pouvez donc le récupérer et jouer quand vous en avez le temps. Je suis un peu surpris de voir quelques fautes de frappe dans la version anglaise, mais les plaintes sont rapidement éclipsées par les cinématiques d’anime absolument magnifiques créées par Studio 4°C.

Le doodle sera apparemment jouable tout au long des Jeux olympiques, alors ne vous inquiétez pas, il sera remplacé demain par une image commémorant la naissance d’un poète du XVIIe siècle dont vous vous sentez coupable de n’avoir jamais entendu parler. Les Jeux sont terminés le 8 août, il semble donc que vous devriez avoir jusque-là pour terminer l’île.