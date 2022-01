Google Doodle rend hommage à l’éducatrice et icône féministe Fatima Sheikh à l’occasion de son 191e anniversaire

Collègue des réformateurs sociaux Jyotiba Phule et Savitribai Phule, Fatima Sheikh était la sœur de Mian Usman Sheikh, dans la maison duquel Jyotiba et Savitribai Phule ont élu domicile.

Google Doodle : Google a célébré le 9 janvier le 191e anniversaire de Fatima Sheikh, éducatrice et icône féministe, avec un doodle spécial représentant la dame de fer. Collègue des réformateurs sociaux Jyotiba Phule et Savitribai Phule, Fatima Sheikh était la sœur de Mian Usman Sheikh, dans la maison duquel Jyotiba et Savitribai Phule ont élu domicile. Ensemble, elles ont fondé la bibliothèque indigène en 1848, la première école indienne pour filles.

« Elle vivait avec son frère Usman, et les frères et sœurs ont ouvert leur maison aux Phules après que le couple a été expulsé pour avoir tenté d’éduquer les gens des castes inférieures », a déclaré le doodle. Fatima Sheikh et Savitribhai Phule ont enseigné à des communautés de femmes et d’enfants musulmans et dalits marginalisés qui se sont vu refuser une éducation en raison de leur sexe, de leur classe ou de leur religion.

Elle était tellement attachée à la cause de l’éducation pour tous et de l’égalité qu’elle a fait du porte-à-porte pour inviter les opprimés de sa communauté à apprendre à la bibliothèque indigène. Dans le processus, elle a également reçu beaucoup de résistance de la part des sections dominantes et a fait face à l’humiliation, mais rien ne pouvait changer sa volonté indomptable.

Cheikh était un champion de la « Satyashodhak Samaj » (Société des chercheurs de vérité). Le gouvernement indien a de nouveau reconnu son travail social en présentant son profil dans les manuels en ourdou aux côtés d’autres éducateurs pionniers.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.