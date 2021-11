Google Drive ajoute une fonctionnalité d’utilisateur expérimenté que vous devez absolument essayer

Dites adieu aux résultats de recherche longs et fatigants

La recherche de fichiers dans Google Drive peut parfois être un peu frustrante. Si vous utilisez un terme de recherche courant, obtenir trop de résultats peut vous empêcher de trouver le fichier spécifique que vous recherchez. C’est pourquoi Google travaille à l’amélioration du moteur de recherche de Drive avec un outil puissant appelé puces de recherche. Les puces de recherche ont été mises en ligne pour Gmail plus tôt cette année et devraient maintenant vous aider à mieux naviguer dans vos fichiers dans Drive.

Avec la nouvelle fonctionnalité, saisir une requête et appuyer sur l’icône de recherche générera automatiquement un certain nombre de filtres interactifs sous la barre de recherche qui devraient vous aider à organiser des éléments en fonction du type de fichier (s’agit-il d’un document Google, d’un PDF, d’une image, etc.) , l’emplacement (est-il dans un lecteur partagé ou un dossier spécifique), la date de la dernière modification ou les personnes qui y ont accès, entre autres. Google affirme que les filtres aideront les utilisateurs à affiner leur recherche, à afficher des résultats plus pertinents et à localiser les fichiers plus rapidement.

Les puces de recherche pour Drive sont actuellement en phase de test bêta et sont disponibles pour tous les clients Google Workspace, G Suite Basic et G Suite Business. Les administrateurs peuvent remplir un formulaire pour inscrire leurs domaines dans le programme, et les utilisateurs des groupes acceptés obtiendront la fonction de puces de recherche par défaut lors de leur inscription.

Google Pixel 6 Pro contre Samsung Galaxy S21 Ultra : les meilleurs téléphones de 2021 s’affrontent

La bataille des flagships Android

Lire la suite

A propos de l’auteur

Haroun Adamu (10 articles publiés)



Haroun est devenu un passionné d’Android en 2014 et suit avidement l’industrie depuis lors. Actuellement étudiant en médecine, il est également rédacteur SEO pour les petites entreprises. Lorsque vous ne parcourez pas le net à la recherche des dernières nouvelles technologiques, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de travailler sur Homeripped, son site Web de fitness.

Plus de Haroun Adamu