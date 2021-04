Google Drive bloque l’accès au document qui compile la couverture de l’actualité des effets secondaires du vaccin COVID ⋆ .

par Tom Parker, Reclaim The Net:

Google étend sa répression du partage de documents.

Google bloque l’accès à un document PDF qui a compilé 106 pages de captures d’écran de rapports des médias grand public sur des personnes qui auraient subi des effets secondaires négatifs ou sont décédées après avoir pris un vaccin COVID-19 et des témoignages sur les réseaux sociaux de ceux qui auraient des réactions indésirables au vaccin.

Le document s’intitule «Le consentement éclairé est important» et déclare que «tout le monde a le droit d’examiner les témoignages de première main des effets indésirables du vaccin COVID sans censure». Il ajoute qu’en donnant aux gens accès à ces données, ils peuvent effectuer leur propre analyse des risques et des avantages.

Il a été enregistré et partagé depuis le service de stockage cloud de Google Google Drive.

Bien qu’il contienne des captures d’écran d’articles de nombreux médias grand public que YouTube, propriété de Google, qualifie régulièrement de «faisant autorité» et accorde un traitement préférentiel aux recherches et aux recommandations, la journaliste Anna Brees a rapporté que Google bloquait désormais le document pour violation de ses conditions d’utilisation.

Bien que la capture d’écran de l’avis que Google montre lors du blocage du document ne pointe pas vers les conditions spécifiques que le document aurait enfreint, Google a vraisemblablement signalé et bloqué le document pour violation des règles de Google Drive concernant le “contenu trompeur lié à des pratiques de santé préjudiciables”.

YouTube utilise régulièrement un terme similaire, «COVID-19 désinformation», pour supprimer les vidéos qui «contredisent le consensus d’experts des autorités sanitaires locales ou de l’Organisation mondiale de la santé».

Pour de nombreux utilisateurs de services de stockage dans le cloud tels que Google Drive, le cloud est le seul endroit où ils ont une copie de leurs documents et fichiers. Ces utilisateurs comptent également souvent sur les services de stockage dans le cloud pour conserver une copie personnelle du contenu qui a été purgé des plates-formes de médias sociaux publiques.

Google est l’une des solutions les plus populaires dans cet espace et compte plus d’un milliard d’utilisateurs.

Pourtant, Google commence maintenant à étendre la portée de sa censure au-delà des plates-formes de médias sociaux publiques telles que YouTube et à contrôler les documents que les gens stockent dans son service de stockage en nuage.

L’année dernière, il a censuré un document Google contenant un document d’essai médical sur le traitement du coronavirus hydroxychloroquine et a supprimé la copie personnelle d’un utilisateur de la plandémie du Dr Judy Mikovits.

