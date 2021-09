Google Drive déploie une fonctionnalité intéressante pour un accès hors ligne à tout le monde

in

Google a annoncé la disponibilité générale de la visualisation hors ligne pour tous les types de fichiers dans Google Drive sur le Web. La nouvelle fonctionnalité vous permet d’accéder à des fichiers PDF, des images, des documents Microsoft Office et d’autres fichiers non Google, même sans connexion Internet. Il est progressivement déployé pour tous les utilisateurs de Drive et devrait être disponible pour tout le monde d’ici la semaine prochaine.

Début 2019, Google a commencé à tester une option dans la version Web de Google Drive qui vous permet de rendre tous les types de fichiers tels que les PDF, les images, les documents Office Microsoft Office disponibles pour une visualisation hors ligne. Maintenant, cette fonctionnalité est sortie de la version bêta.

Google a annoncé la disponibilité générale du mode hors connexion dans Drive sur le Web. La nouvelle capacité permet à chacun de marquer tous les types de fichiers accessibles même sans connexion Internet. Il est pratique pour les personnes qui se rendent fréquemment dans des zones où les connexions Internet peuvent être irrégulières. Auparavant, seuls les fichiers Google, y compris Docs, Sheets et Slides, pouvaient être mis à disposition pour un accès hors connexion.

Pour activer la prise en charge hors connexion d’un certain fichier, vous pouvez simplement cliquer avec le bouton droit sur un élément de votre Drive, puis basculer l’option « disponible hors connexion » dans le menu. Vous pouvez ensuite ouvrir ces fichiers à l’aide des applications compatibles installées sur votre PC via le portail Web de Drive.

Dans le cadre de cette mise à jour, les utilisateurs de Chrome OS peuvent désormais choisir les fichiers Docs, Sheets et Slides qu’ils souhaitent rendre accessibles hors connexion via l’application Fichiers sur certains des meilleurs Chromebooks. Cela signifie qu’ils n’auront pas besoin d’ouvrir Drive ou Docs pour marquer ces fichiers pour une consultation hors connexion.

Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs Drive qui utilisent un compte personnel ou professionnel. Cependant, dans une configuration de bureau, les administrateurs doivent activer manuellement l’accès hors ligne pour leur domaine. Google a commencé à déployer la nouvelle fonctionnalité, et elle devrait arriver pour tout le monde d’ici le 14 septembre.

