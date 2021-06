Google Drive et YouTube sont de plus en plus sécurisés, mais il y a un inconvénient

Google déploie une mise à jour de sécurité qui pourrait créer plusieurs liens publics vers des fichiers stockés sur ses plates-formes YouTube et Drive pour cesser de fonctionner. Comme indiqué par The Verge, la mise à jour affectera les vidéos marquées comme « Non répertoriées » sur YouTube.

Les vidéos non répertoriées sur YouTube peuvent être visionnées et partagées en ligne par toute personne disposant d’un lien vers la vidéo. Cependant, contrairement aux vidéos publiques, les vidéos non répertoriées n’apparaissent pas dans les résultats de recherche ni dans d’autres onglets. Google a déployé une mise à jour de sécurité en 2017 pour rendre plus difficile la découverte de liens vers des vidéos non répertoriées.

Dans le cadre des dernières modifications de Google, toutes les vidéos non répertoriées mises en ligne sur YouTube avant 2017 deviendront automatiquement privées à partir du 23 juillet. Si vous êtes un créateur YouTube et que vous ne souhaitez pas que vos vidéos soient affectées par le changement, vous pouvez vous désinscrire de la mise à jour de sécurité en remplissant ce formulaire avant le 23 juillet.

Une mise à jour de sécurité similaire affectera également certains fichiers stockés sur Drive, l’une des meilleures applications Android de Google. Google dit qu’il ajoutera une clé de ressource aux liens de partage pour les rendre plus sécurisés. Une fois la mise à jour appliquée, tout utilisateur qui n’a pas consulté le fichier auparavant devra utiliser une URL avec la clé de ressource pour y accéder.

Ceux qui ont déjà consulté le fichier auparavant ou qui ont obtenu un accès direct peuvent continuer à y accéder même sans la clé de ressource. Les administrateurs devront choisir le mode d’application de la mise à jour de sécurité pour leur organisation avant le 23 juillet. Les utilisateurs disposant de comptes personnels recevront une notification de Google Drive les informant de leurs fichiers concernés à partir du 26 juillet. Ils pourront choisir le mode de mise à jour. appliqué à leurs dossiers avant le 13 septembre.