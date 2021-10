Google Drive pour ordinateur ajoute une prise en charge complète d’Apple M1 Mac

« Drive for desktop » est l’application de sauvegarde cloud unifiée de Google pour les utilisateurs particuliers et professionnels après des années de maintenance de deux clients distincts. Google Drive pour ordinateur de bureau a maintenant été mis à jour avec une prise en charge complète des ordinateurs portables et de bureau Mac équipés de la puce M1 d’Apple.

Au début de cette année, la précédente application grand public (Sauvegarde et synchronisation) a pris en charge une « prise en charge améliorée d’Apple M1 ». Pendant ce temps, Drive File Stream axé sur l’entreprise – ce qui a été mis à jour pour devenir Drive pour ordinateur de bureau – a obtenu la prise en charge de la «bêta ouverte» pour le matériel M1 en février. Une mise à jour de mai a apporté des améliorations, même si elle était toujours classée comme « bêta ».

Depuis le 14 octobre, la version 52.0 de Google Drive pour ordinateur de bureau propose une « prise en charge complète du silicium Apple (M1) Mac ».

Implémentation de la prise en charge complète des ordinateurs Mac Apple Silicium (M1).

Pour les utilisateurs de Mac, le nouveau client unifié offre une meilleure prise en charge de la photothèque sur les ordinateurs Apple, y compris les médias synchronisés avec iCloud, dans le cadre du téléchargement de Google Photos. Google a initialement imposé une date limite de septembre aux utilisateurs de comptes gratuits pour mettre à niveau.

Cette dernière mise à jour Drive, désormais largement disponible pour Mac et Windows, aborde également :

Amélioration de l’accessibilité des dossiers et des fichiers créés hors ligne. Ajout de la prise en charge de certaines caméras à sauvegarder sur Drive pour ordinateur. Ajout de la possibilité de gérer et d’acheter du stockage cloud supplémentaire depuis Drive pour ordinateur. Amélioration des performances de synchronisation lors de la connexion à un réseau après avoir travaillé hors ligne. Messages de progression améliorés lors du téléchargement de fichiers sur Drive pour ordinateur à partir d’un périphérique USB. Ajout de la possibilité d’appeler des téléphones SIP via le plug-in Meet.

