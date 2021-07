Google Earth commence à montrer des villes espagnoles en plein confinement et le résultat est choquant | La technologie

Google Earth nous rappelle qu’il y a un peu plus d’un an nous étions tous enfermés chez nous à cause d’un confinement sévère.

Le dur confinement que nous avons subi entre mars et juin 2020 en Espagne en raison de la pandémie de coronavirus, et où toutes nos rues sont restées vides avec pratiquement aucune voiture et aucun passant, fait déjà partie de l’histoire, mais curieusement elles sont le présent en ce moment dans de nombreuses cartes de Google Earth.

Et c’est qu’à cette époque, qui est beaucoup plus proche qu’il n’y paraît, en raison de la pandémie de COVID-19, personne ne pouvait quitter son domicile, juste pour aller faire du shopping, chez le médecin, à la pharmacie et rien d’autre, et cela a causé les rues des grandes villes restent vides, comme s’il s’agissait d’une scène apocalyptique.

Maintenant tel que rapporté par le géographe Antonio Giraldo Sur Twitter, de nombreuses cartes Google Earth actuelles utilisent des données capturées entre mars et juin 2020, avec lesquelles nous pouvons voir que certaines zones emblématiques de capitales telles que Madrid peuvent être vues complètement vides.

Je viens de me rendre compte que bien que Google Maps ne les affiche toujours pas par défaut, les nouvelles orthophotos prises entre fin mars et avril 2020 de la quasi-totalité de l’Espagne sont déjà disponibles dans G. Earth. Le monde complètement vide ! et Madrid déjà sans le stade Vicente Calderón.😯 pic.twitter.com/yTJYgHJczv – Antonio Giraldo (@fos_qi) 12 juillet 2021

Le tweet est devenu viral, et il compte près de 4000 likes au moment de la rédaction de cette news et si vous voulez voir par vous-même il vous suffit de vous connecter à Google Earth et de parcourir les cartes des grandes capitales comme Madrid. Pour le moment, vous ne pourrez pas voir la même chose dans Google Maps, mais il est probable que ces cartes arrivent plus tard.

Le géographe souligne non seulement que le monde était pratiquement vide, Il précise également que c’est la première fois que le stade Vicente Calderón n’apparaît plus, où en ce moment il y en a beaucoup. Le nouveau stade de l’Atlético de Madrid, le Wanda Metropolitano, est désormais situé dans la zone nord-est de la ville.

C’est vraiment triste de pouvoir voir ces images de rues complètement vides, et sûrement Google s’empresse de les remplacer par des données beaucoup plus récentes puisqu’elles font partie d’une histoire que beaucoup de gens veulent oublier le plus rapidement possible.