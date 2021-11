Google efface comme par magie Magic Eraser de Google Photos, mais un correctif arrive

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un tout nouveau Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro, vous voudrez peut-être ne pas appuyer sur ce bouton de mise à jour pour l’application Google Photos. La dernière version de l’application, la version 5.67, semble avoir été sortie par erreur par Google et, selon certains utilisateurs de Reddit, a complètement supprimé la fonctionnalité bien-aimée Magic Eraser.

Si vous avez remarqué que la fonctionnalité manquait et que vous craigniez d’avoir fait quelque chose de mal, ne vous inquiétez pas, c’est facilement réparable. Un porte-parole de Google nous a informés qu’il s’agissait d’un déploiement précoce du logiciel et qu’un problème dans cette version particulière a causé le problème, mais une version corrigée arrive très bientôt. Tous les utilisateurs qui ont reçu la mise à jour n’ont pas été affectés, ce qui rend cela un peu plus intéressant qu’on ne le pensait initialement.

Si vous faites partie des malchanceux qui ont déjà reçu la mise à jour de l’application, vous pouvez désinstaller ladite mise à jour en vous rendant dans les propriétés de l’application Google Photos, en sélectionnant le menu de débordement à trois points en haut à droite et en sélectionnant désinstaller les mises à jour. Voyez comment faire cela dans l’image ci-dessous.

La version 5.66 de Google Photos fonctionne exactement comme prévu et restaurera votre accès à Magic Eraser une fois rétabli. Ce n’est pas la première fois que Google pousse par erreur une mauvaise mise à jour, car d’autres téléphones Pixel ont récemment reçu une mise à jour Android 12 qui ne leur était pas destinée.

La prochaine fonctionnalité Pixel devrait, espérons-le, inclure de réelles qualités positives, telles que la possibilité pour votre Pixel 6 d’utiliser le déverrouillage du visage, et devrait arriver dans un proche avenir. En espérant un déploiement en douceur.

